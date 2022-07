Paguyuban Motor Honda Bekasi Ramaikan Launching New Honda ADV160

Sesi talkshow bersama perwakilan bikers dari Paguyuban Motor Honda Bekasi di acara Regional Public Launching New Honda ADV160

TRIBUNJABAR.ID, BEKASI – Paguyuban Motor Honda Bekasi (PMHB) meramaikan acara Launching New Honda ADV160 di Summarecon Mall Bekasi, (16-17/7), yang diselenggarakan oleh PT Daya Adicipta Motora (DAM). Sebanyak 160 bikers dari berbagai komunitas Honda ini hadir mengikuti berbagai rangkaian aktivitas.



Dalam kegiatan gathering ini, para anggota komunitas Honda dapat melihat secara langsung tampilan terbaru dari skutik premium New Honda ADV160. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, acara diawali dengan riding test New Honda ADV160 untuk bisa merasakan performa dan fitur dari skutik penjelajah ini.

Bikers dari komunitas sepeda motor Honda mencoba langsung skutik premium terbaru New Honda ADV160.





Usai diberikan kesempatan untuk mencoba New Honda ADV160, para anggota komunitas ini diajak untuk beradu kompetisi narrow plank atau keseimbangan. Dalam kompetisi ini sudah disediakan papan berukuran lebar 30 cm dengan panjang 15 meter. Peserta ditantang untuk melintas areal ini dengan waktu terlama.



Kegiatan ini dilanjutkan dengan product knowledge menggali performa, fitur dan teknologi yang semakin canggih dari New Honda ADV160. Kemudian gathering Honda Community ID (HCID) yang dipimpin secara langsung oleh PIC Community DAM.



General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan, dalam rangkaian launching New Honda ADV160, kami mengundang komunitas Honda yang tergabung dalam PMHB untuk silaturahmi sekaligus mencoba langsung fitur dan teknologi terbaru motor ini.



“Para bikers juga dapat menikmati keseruan acara lainnya yang sudah kami sediakan yang diharapkan dapat meningkatkan keakraban antar sesama komunitas Honda khususnya di wilayah Bekasi,” ujar Handi.



PMHB berdiri pada tanggal 25 Maret 2009 untuk mewadahi komunitas-komunitas Honda yang ada di wilayaha kota Bekasi. Saat ini PMHB yang diketuai oleh Dyah Novany Gitry dari komunitas Honda Supra X 125 Community, yang membina sebanyak 22 klub dan 1.056 members pengguna sepeda motor Honda di Bekasi.