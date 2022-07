Chord Lagu Emut Bae - Hetty Koes Endang, Lagu Sunda Populer, Lengkap Dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Emut Bae.

Lagu Emut Bae dinyanyikan oleh Hetty Koes Endang.

Lagu Emut Bae menjadi salah satu lagu Sunda populer.

Chord lagu Emut Bae - Hetty Koes Endang

Intro:

Am F Am F

Am F Am F Am

Am F

Lain ti baheula atuh Kang

F Am

urang teh patepang

F

Ieu hate abdi atuh Kang

Am

emut bae ka Engkang

F Am

Teu beunang dipapalerkeun,

F Am

teu beunang dibebenjokeun

Am F

Lain ti baheula atuh Kang

F Am

urang teh patepang

F

Ieu hate abdi atuh Kang

Am

emut bae ka Engkang

F Am

Teu beunang dipapalerkeun,

F Am

teu beunang dibebenjokeun

Reff:

Am

Dipapareng sugan jaga

E

Endah mun laksana

Dm F

Wangi asih nu duaan

Am

Imut bagia tineung rasa

Am

Dipapareng sugan jaga

E

Endah mun laksana

Dm F

Wangi asih nu duaan

Am

Imut bagia tineung rasa

Am F

Aduh Engkang....

Am

Emut bae ka Engkang

F Am

Aduh Engkang abdi kabiruyungan

Int:

F Am F Am

Am F

Lain ti baheula atuh Kang

F Am

urang teh patepang

F

Ieu hate abdi atuh Kang

Am

emut bae ka Engkang

F Am

Teu beunang dipapalerkeun,

F Am

teu beunang dibebenjokeun

Back To Reff

