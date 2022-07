Siap-siap Harga Pertamax Naik, Kapan Tanggal Pembelakukannya? Pertamina Beri Alasan Minya Dunia Naik

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – Pemilik kendaraan bermotor, siap-siap harga Pertamax produk PT Pertamina akan mengalami kenaikan harga.

Meski hari ini harga Pertmax belum mengalami kenaikan harga, kedepan penyesuain harga BBM tersebut sangat mungkin dilakukan.

Sebab, tren harga minyak dan gas dunia mengalami kenaikan harga.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan, harga minyak ICP per Juni menyentuh angka 117,62 dollar AS per barel, lebih tinggi sekitar 37 persen dari harga ICP pada Januari 2022.

Begitu pula dengan LPG, tren harga (CPA) masih di tinggi pada bulan Juli ini mencapai 725 dollar AS per Metrik Ton (MT) atau lebih tinggi 13 persen dari rata-rata CPA sepanjang tahun 2021.

“Namun kedepan, sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia, (Pertamax) masih tetap memungkinkan adanya penyesuaian,” jelas Irto.

Irto mengatakan, penyesuaian harga BBM terus diberlakukan secara berkala sesuai dengan Kepmen ESDM 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU).

Irto menjelaskan mengapa Pertamax tidak mengikuti BBM non subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Dex Series, dan Elpiji Non Subsidi yang mengalami kenaikan atau penyesuaian harga.

Menurutnya, harga BBM Pertamax tidak mengalami kenaikan karena PT Pertamina mempertimbangkan daya beli masyarakat.

“Saat ini kami juga masih mempertimbangkan daya beli masyarakat,” kata Irto saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/7/2022).

Irto menjelaskan, ke depannya Pertamina juga akan memberlakukan penyesuaian harga Pertamax.

Menyusul tren harga pada industri minyak dan gas dunia yang juga mengalami kenaikan belakangan ini.

