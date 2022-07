Harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite Naik, Pengamat: Jurus Mabuk Pertamina

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Pakar Ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, mengatakan kebijakan ini sangat mengganggu upaya pemerintah dan Pertamina sendiri yang ingin membuat masyarakat bermigrasi ke konsumsi BBM nonsubsidi.

"Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa skenarionya ya? Saya kira ini skenario jurus mabuk, ya. Jadi tembak sana tembak sini, ya, pakai main-main Pertamina kebijakannya kayak begitu, dicobanya enggak terstruktur," kata Acu saat dihubungi, Minggu (10/7/2022).

Padahal sebelumnya, katanya Pertamina baru saja menyaratkan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi demi migrasi ke BBM nonsubsidi tersebut.

"Jadi kalaupun ada pembatasan yang di 11 kota itu yang terkait dengan penggunaan MyPertamina untuk BBM bersubsidi, kemudian sekarang ada kelompok masyarakat yang menganggap harga BBM nonsubsidinya jadi lebih tinggi, kebijakan ini jadi tidak efektif," katanya.

Apalagi menurut kajian Pertamina, katanya, bahwa 60 persen masyarakat mampu mengonsumsi 80 persen BBM bersubsidi.

Artinya negara ingin meminta kepada masyarakat yang mampu untuk jangan membeli BBM bersubsidi. Tapi karena harganya semakin tinggi, kebijakan terdahulu menjadi tidak efektif.

Seperti diketahui, Pertamax Turbo awalnya berharga Rp 14.500 per liter. Namun kini naik menjadi Rp 16.200 per liter.

Kemudian, Pertamina Dex awalnya Rp 13.700 per liter, naik menjadi Rp 16.500 per liter, dan harga Dexlite naik sebesar Rp 15.000 per liter yang sebelumnya hanya Rp 12.950 per liter.