Semarak Perayaan HUT ke-57, Telkom Hadirkan Funtastic Days 2022

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memasuki usia ke-57 tahun. Beragam kegiatan dilaksanakan untuk menyemarakkan peringatan ulang tahun Telkom pada 5 dan 6 Juli 2022, dengan tajuk Funtastic Days 2022: Learn, Grow and Contribute to Indonesia.

Rangkaian kegiatan perayaan Syukuran 57 Tahun Telkom dihadiri oleh Dewan Komisaris, Jajaran Direksi dan Senior Leader TelkomGroup, Ketua Serikat Karyawan, Ketua Persatuan Pensiunan Telkom (P2TEL), dan Ketua dan pengurus Forsikatel Group, serta seluruh karyawan. Acara yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) ini tak hanya diikuti oleh karyawan Telkom yang berada di kawasan The Telkom Hub tapi juga seluruh karyawan yang di tujuh Telkom Regional.

Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi Telkom pada kemeriahan perayaan Syukuran 57 Tahun Telkom, di kawasan The Telkom Hub, Jakarta (dok. telkom)

Dalam sambutannya, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengajak seluruh insan TelkomGroup untuk mensyukuri usia Telkom yang menginjak 57 tahun beserta dengan pencapaian yang telah diraih hingga saat ini. Tak lupa Ririek juga berpesan kepada karyawan untuk menjadikan momen ulang tahun ini sebagai momentum untuk berkontemplasi terhadap apa saja yang sudah diberikan serta tugas dan target yang harus diraih ke depannya.

“Sejak 2019 kita meyakini bahwa digital adalah keniscayaan. Namun adanya digital juga memberikan peluang untuk melakukan leapfrog agar setara dengan negara lain dengan cara yang tidak biasa melalui digitalisasi. Oleh karena itu, mari kita saling bahu membahu menjadikan Telkom sebagai tulang punggung transformasi digital Indonesia. Bersama kita membawa Indonesia untuk sejajar dengan negara maju dunia lainnya,” ujar Ririek.

Sementara itu Komisaris Utama Telkom Bambang P.S Brodjonegoro melalui video testimoni mengatakan bahwa selama 57 tahun perjalanannya berkontribusi kepada bangsa dan negara, Telkom turut serta mempersatukan NKRI melalui konektivitas di sektor telekomunikasi. Dan di era revolusi industri ke 4 dan transformasi digital maka kontribusi TelkomGroup terhadap Indonesia akan bertambah dan menjadi semakin penting karena TelkomGroup akan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia di segala aspek melalui pendekatan digitalisasi.

Rangkaian kegiatan Funtastic Days 2022 terdiri dari berbagai aktivitas di antaranya pameran komunitas internal, bazaar, garage sale barang karyawan, donor darah bekerja sama dengan Blood4Life, dan ekshibisi pertandingan pingpong Abdel dengan Ficky Supit (atlet nasional dan juga karyawan TelkomGroup). Pada kesempatan yang sama, juga diadakan lelang amal barang-barang Komisaris dan Direksi Telkom.

Acara dimeriahkan dengan kolaborasi Telkom bersama Never Too Lavish untuk melukis sneakers limited edition dan live mural dengan tema HUT Telkom. Selain itu, Podkesmas turut menyemarakkan acara dengan melakukan take over program podcast Tekom Talks bersama Direktur Utama Telkom. Rangkaian peringatan HUT juga dilengkapi dengan hiburan dari standup comedy Abdel-Temon, Fourtwnty, dan Vierratale.

“Terima kasih atas kontribusi seluruh insan TelkomGroup beserta para stakeholder yang setia mendukung Telkom hingga saat ini. Mari bersama-sama kita kerja keras dan kerja cerdas untuk menjadikan Telkom sebagai digital telco terdepan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara,” tutup Ririek.

