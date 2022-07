Yamaha Luncurkan Warna Baru MT-15, Modern dan Lebih Sporty, Berikut Keunggulan Lainnya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Yamaha MT Series dikenal luas di kalangan pecinta motor sport sebagai partner berkendara yang dapat diandalkan. Beragam keunggulan yang dimiliki seperti kualitas performa dan akselerasi, mampu menemani konsumen untuk menikmati aktivitas keseharian dan hobi mereka.

Salah satu keluarga MT Series yang punya banyak kelebihan adalah MT-15, sport naked bike yang kerap mendapatkan penyegaran warna untuk memanjakan para penggemar.

Seperti yang teranyar di bulan Juli 2022 ini diluncurkan warna baru MT-15 yaitu Metallic Dark Grey dan Metallic Blue.

MT-15 Metallic Dark Grey mewakili perkembangan tren terkini dengan gaya modern sesuai selera market. Dengan dominasi warna abu-abu serta sentuhan warna cyan yang diaplikasikan pada bagian cover samping dan buritan membuat tampilan motor ini kian trendy.

Makin segar dengan velg warna cyan menjadikan penampilan MT-15 Metallic Dark Grey selaras style era saat ini dengan tetap mengangkat karakter sporty.

Sedangkan MT-15 Metallic Blue merepresentasikan ciri khas warna biru pabrikan Yamaha yang jadi kebanggaan pecinta motor Yamaha.

Yamaha Luncurkan Warna Baru MT-15 (dok yamaha)

Warna baru membuat tampilan motor ini makin gagah dan maskulin, dan ditambah lagi dengan velg berwarna biru, turut mendongkrak rasa percaya diri penggunanya kala berkendara di jalanan.

”MT-15 Master of Torque adalah salah satu pilihan partner berkendara di jajaran motor sport bagi konsumen di Tanah Air. Karakter motor ini yang agresif dan sporty semakin dipertegas dengan kemunculan warna baru yang kami luncurkan di bulan Juli 2022 ini. Sentuhan kombinasi warna yang diaplikasikan pada MT-15 warna baru ini kian mengangkat kesan trendy dan modern. Selain tampilan yang fresh dan sangar, dengan fitur dan teknologi modern serta torsi besar yang mendukung performa motor ini, makin melengkapi keunggulan MT-15 untuk menemani aktivitas konsumen,” papar Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

MT-15 memiliki desain berkarakter keluarga MT Series, disematkan dua position light LED serta satu lampu utama dengan Projector LED. Sudah dilengkapi dengan speedometer full digital dengan shift timing light.

Kesan moge look juga tampak dengan adanya big bike switch untuk sistem pengoperasian motor (cut off/ on dan starter engine).