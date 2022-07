Skutik Penjelajah Semakin Berkelas, AHM Luncurkan New Honda ADV160

(Kiri-Kanan): Marketing Director AHM – Thomas Wijaya, President Director AHM – Keiichi Yasuda, Executive Vice President Director AHM – Johannes Loman dan Marketing Director AHM- Tetsuya Komine. Jajaran Board of Director PT Astra Honda Motor berfoto bersama dengan model terbaru sepeda motor New Honda ADV160 yang berlangsung AHM Safety Riding Park, Cikarang (1/7).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan skutik penjelajah New Honda ADV160. Tak hanya punya wajah baru yang semakin tangguh, sepeda motor yang sukses membuka segmen baru di kelas skutik premium ini, kini juga lebih bertenaga dengan mesin baru, semakin nyaman dengan jok lebih rendah dipadukan ground clearance tinggi, serta semakin canggih berkat fitur high tech seperti HSTC (Honda Selectable Torque Control).

New Honda ADV160 mempertahankan identitasnya sebagai skutik besar penjelajah jalanan terbaik yang tangguh, membanggakan, dan kaya akan fitur canggih.

Hal ini menjawab kebutuhan masyarakat yang mempunyai aktivitas tinggi dan suka bereksplorasi melintasi berbagai kondisi jalan setiap hari.

Berbekal desain tough and robust yang proporsional, New Honda ADV160 semakin sesuai dengan karakter pengendara yang aktif. Skutik ini semakin bertenaga melalui mesin baru 160cc 4 katup eSP+ (enhanced Smart Power Plus) yang menyuguhkan performa responsif dalam berkendara harian maupun saat mengeksplorasi pengalaman baru.

New Honda ADV160- PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan skutik penjelajah New Honda ADV160 (dok pt astra honda motor)

Fitur dan sentuhan teknologi tinggi yang disematkan pun mengukuhkan New Honda ADV160 sebagai teman berkendara terbaik untuk aktualisasi diri.

President Director AHM Keiichi Yasuda menegaskan New Honda ADV160 hadir sebagai jawaban dari keinginan konsumen terhadap motor besar penjelajah jalanan.

Pembaharuan yang disematkan semakin memberikan kebanggaan dalam berkendara, baik melalui desain urban explorer yang tangguh dan kokoh, performa responsif mesin baru, kenyamanan yang meningkat, hingga penyematan fitur-fitur canggih.

”Dengan penyempurnaan di berbagai sisi, New Honda ADV160 semakin menghadirkan pengalaman berkendara berbeda, baik digunakan untuk menjelajah dengan kegembiraan atau juga penggunaan harian. Performa dan fitur-fitur unggulan pada skutik ini mendukung pengendara yang memiliki daya jelajah jarak jauh dan memberikan kekuatan melaju untuk mengeksplorasi berbagai kondisi jalan,” ujar Yasuda.

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan kontur dan kondisi jalanan di Indonesia yang beragam menjadi poin tersendiri untuk kesenangan berkendara bagi pengendara yang gemar menjelajah.

AHM berusaha menemani konsumen agar dapat menikmati kondisi beragam jalan yang ada di Indonesia dengan jaringan layanan yang masif hingga pelosok negeri.