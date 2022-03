Cerita Luna Maya Pernah Ditawari Endorse Binary Option, Ditolak karena Tak Masuk Akal

TRIBUNJABAR.ID - Selebgram-selebgram yang terkait binary option kini jadi sorotan usai Indra Kenz dan Doni Salmanan jadi tersangka kasus penipuan binary option.

Rupanya, ada artis-artis yang pernah dapat tawaran untuk mengendorse binary option, salah satunya Artis Luna Maya.

Berawal dari cerita Bobon Santoso, chef dan YouTuber yang pernah mendapat tawaran untuk endorse binary option.

Bobon sendiri hampir ikut terlibat karena tak paham.

"Gue pernah di endorse, jujur gue terima, itu dulu, karena kurangnya edukasi," kata Bobon dikutip dari YouTube Luna Maya.

"Kita kira itu adalah kayak jual beli saham. Tapi pas gue di endorse, gue mainin, gue praktekin langsung, wah ini judi," lanjutnya.

Luna yang mendengar cerita Bobon kemudian memberikan tanggapan.

"Gue kemarin juga mau di endorse, cuma gue bilang enggak, enggak mau," ucap Luna.

Diakui Luna, menurutnya tidak ada namanya orang bisa memiliki uang dengan begitu mudah, semua diyakininya membutuhkan proses.

"Menurut gue, enggak ada there's no such things bikin duit gampang banget," kata Luna.