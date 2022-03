Kosmetik Kaum Remaja, Emina Ultah ke Tujuh, Banyak Promo yang Ditawarkan, Yuk Cek Apa Saja Promonya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Brand kosmetika lokal yang hadir sejak 2015, Emina, tepat berusia tujuh tahun pada di 13 Maret 2022.

Emina merupakan brand kosmetika yang berfokus pada produk perawatan dan kosmetika yang aman untuk digunakan serta mudah diaplikasikan bagi kulit remaja dan wanita muda.

Demand Creation Emina di Bandung, Dea, menyampaikan ulang tahun Emina yang ketujuh ini dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia, salah satunya Kota Bandung. Tema di ulang tahun Emina ketujuh ialah Lucky Seven.

"Kami ingin Emina akan tetap menjadi produk kecintaan para remaja dan orang-orang semakin mengenal Emina, apalagi saat ini telah berusia tujuh tahun dengan berkembang pula produk-produk dari Emina kosmetik," ujarnya di Bandung Indah Plaza (BIP) Mal, Minggu (13/3/2022) .

Emina di hari ulang tahunnya juga memberikan banyak promo/diskon serta penawaran menarik bagi para pelanggannya.

Di antaranya bagi-bagi hadiah dan promo/diskon di store Emina di BIP Mal, bagi-bagi kue untuk 50 orang pelanggan yang berbelanja ke Emina hari ini, hingga ada make up on the spot langsung dan gratis dari tim Emina bagi pelanggan yang telah berbelanja senilai Rp 50 ribu.

"Make up on the spot ini bagi yang telah berbelanja senilai Rp 50 ribu. Pelanggan juga bakal mendapat gratis produk Emina Sheet Mask jika pelanggan update di sosial medianya. Awal 2022 juga kami sudah mulai banyak mengeluarkan produk baru sampai saat ini," ucapnya.

Adapun kegiatan make up on the spot dilaksanakan sampai akhir Maret dan hanya dilakukan khusus setiap weekend.

Promo lainnya yang dihadirkan Emina di hari ulang tahunnya yang ketujuh, para pelanggan bisa mengeceknya secara langsung di instagram Emina Store BIP atau Emina Cosmetics Bandung.

"Di sana ada promo-promo yang berlaku sampai Maret 2022, salahsatunya masih ada diskon 70 persen hingga sekarang," katanya.

Selama ini, produk-produk terlaris yang digandrungi kaum remaja masih didominasi oleh skin care, seperti ada bright stuff. Emina juga mengeluarkan series terbaru dengan mengampanyekan produk baru, yaitu Natura Pal.

"Natura Pal ini lebih ke produk yang alami dan dapat digunakan untuk semua tipe kulit dan tak beralkohol serta bisa dipakai untuk kulit sensitif. Kami juga miliki produk baru lain, yakni Lip Serum dengan banyak varian lipstik dan melaunching Emina Poppin Matte dengan empat varian," katanya.

Terakhir, Dea berharap di ulang tahun Emina ketujuh, ini remaja-remaja di Indonesia dapat mengenal Emina, khususnya bagi mereka yang baru pertama kali mencoba untuk make up, sehingga bisa menjadi pelanggan setia Emina dan terus mengikuti kegiatan-kegiatan Emina.(*)