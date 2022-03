Potret Putri Pelatih Persib Bandung, Bule Cantik yang Manis dan Memesona, Banyak Bobotoh yang Naksir

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih kiper Persib Bandung, Luizinho Passos memiliki putri yang sangat cantik.

Pelatih dari Teja Paku Alam hingga I Made Irawan ini pernah membagikan potret cantik anaknya melalui media sosial.

Luizinho Passos sempat mengunggah foto putrinya melalui Instagram pada 16 Februari 2022.

Pada foto, ada perempuan muda cantik berambut hitam lurus yang tersenyum manis.

Pada captionnya, pelatih kiper Persib ini menuliskan ucapan selamat ulang tahun.

Ia juga memanggil bule cantik dalam foto itu sebagai anak perempuanku.

Tidak hanya itu, Passos juga menyatakan rasa cinta dan kasih sayang sebagai ayah.

Passos juga menandai akun putrinya @mafe_hansen.

"Happy birthday @mafe_hansen God bless u, all the best my daughter! Ur dad love u (Selamat ulan tahun @mafe_hansen Tuhan memberkatimu, semua yang terbaik putriku! Ayahmu mencintaimu)," tulisnya.

postingan pelatih kiper Persib, Luizinho Passos (Instagram/luiziinhopassos_goalk Verified)

Postingan ini langsung banjir komentar, termasuk dari para bobotoh.