Puluhan Pelajar Cimahi Ikuti Workshop IoT yang Digelar C-Things 

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI- Puluhan siswa SMA dan SMK di Kota Cimahi mengikuti workshop Internet of Think (IoT) PLATIOT 2022 di Cimahi Technopark, Sabtu (5/03/2022). Workshop bertemakan Transmormation for Smart Generation ini digelar untuk memotivasi para pelajar dan kaum muda di Kota Cimahi dalam penguasaan dunia digital.

Ketua Pelaksana PLATIOT 2022, Muhammad Rawdoh, mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk memberikan wawasan kepada pelajar tentang teknologi digital untuk mengembangkan kreativitasnya di era global saat ini.

“Workshop ini diharapkan akan memberikan motivasi kepada para pelajar tentang bagaimana menjadi smart generation di era digital saat ini, “ ujar Muhammad Rawdoh di sela acara.

Rawdoh menyebutkan kegiatan ini melibatkan sebanyak 83 pelajar dari dua SMK dan enam SMA. Dalam pelatihan, peserta juga cara membuat kit sensor atau alat pintar yang menjadi pembeda IoT dengan mesin canggih yang lain.

Dalam kesempatan yang sama, Manager C- Things, Enil Fadahliza, menyebutkan bahwa kegiatan PLATIOT 2022 mendapatkan reapons luar biasa dari para peserta.

"Awalnya workshop akan diikuti oleh 200 peserta, tetapi karena masih dalam suasana PPKM dan merebaknya varian Omicron, peserta dibatasi hanya 83 orang," ujar Enil yang juga Anggota DPRD Kota Cimahi.

Enil menyebutkan selama ini para pelajar masih melakukan pembelajaran secara daring. Melalui workshop ini, pihaknya ingin memberikan wawasan dan bimbingan bagaimana para pelajar ini harus memiliki kesiapan saat memasuki dunia perguruan tinggi, termasuk dalam penguasaan sistem yang harus mereka kuasai.

"Workshop ini tidak hanya akan sampai di sini, kami akan melaksanakan workshop-workshop yang lain, tetapi masih ada keterkaitan dengan workshop yang ini, sehingga para pelajar siap menyongsong generasi emas 2045,” kata Enil.

Wakil Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Jawa Barat, Sayyid Agil, memggapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Cimahi Things yang sudah memberikan bukti nyata melalui workshop tersebut.

“Tidar Jabar tentunya sangat mengapresiasi kegiatan yang luar biasa ini karena peserta diberikan pengetahuan bagaimana menguasai teknologi digital serta diajari merakit smartkit. Menurut saya, ini sebuah langkah awal yang sangat bagus” kata Agil.

Menurit Agil, pihaknya akan terus memberikan dukungan penuh bagi para generasi muda yang ingin terus berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, khususnya di era industri 4.0 yang serba membenamkan teknologi IoT.

"Tidar Jabar akan terus memberikan kesempatan dan dukungan agar ke depannya kaum muda kita memiliki bekal yang cukup untuk bersaing dengan yang lain," katanya.

Sementara Plt Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyebutkan bahwa workshop yang digelar bertemakan IoT ini sangat menarik, sehingga diharapkan kedepannya akan lahir anak-anak yang menguasai telematika, animasi maupun teknologi dibidang digital.

“Pemkot Cimahi akan terus mendukung kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan nantinya anak-anak akan lebih kreatif dan menguasai teknologi digital ini,” kata Ngatiyana. (kemal setia permana)