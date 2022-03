15 Ribu Pekerja Terserap Dalam Pemeliharaan Kilang Balongan, Jadi Serapan Tenaga Kerja Terbesar

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Sebanyak 15.000 tenaga kerja terserap dalam kegiatan pemeliharaan Kilang Balongan di Kabupaten Indramayu.

Jumlah tersebut bahkan tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai salah satu kegiatan pemeliharaan kilang dengan serapan tenaga kerja terbesar tahun 2022.



Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Djoko Priyono mengatakan, dalam hal ini, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan multiplier effect setiap kegiatan perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Mayoritas dari pekerja yang terlibat dari pemeliharaan kilang merupakan pekerja lokal Indramayu," ujar dia berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Tribuncirebon.com, Kamis (10/3/2022).

Diserapnya tenaga kerja lokal tersebut, lanjut Djoko Priyono, turut membuktikan bahwa spirit PT KPI dalam mengawal proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada profit saja.

Melainkan juga berorientasi untuk memberikan dampak sosioekonomi melalui penyerapan tenaga kerja lokal, serta dalam rangka menjamin ketahanan energi di Indonesia.

Di sisi lain, dengan adanya pemeliharaan tersebut, kedepan, PT KPI Unit Balongan diproyeksikan untuk dapat memproduksi produk BBM dan Non-BBM sebesar 150.000 barel per hari.

Kegiatan pemeliharaan kilang ini pun, kata dia, menjadi pemeliharaan yang terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pengerjaannya aspek safety atau keselamatan kerja tetap diutamakan.

“Seluruh kegiatan saat proses pemiliharaan kilang harus bermuara kepada target mencapai Zero Accident, On Quality (Tepat Mutu), On Schedule (Tepat Waktu) dan On Budget (Tepat anggaran),” ujar dia.

General Manager PT KPI Refinery Unit Balongan, Diandoro Arifian menambahkan, kegiatan pemeliharaan kilang bertujuan untuk menjaga operational excellence.