Promo Special Khusus Pembelian Honda CB150R Streetfire dan Honda CBR150R 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Untuk mewujudkan mimpi masyarakat memiliki pecinta motor naked sport Honda CB150R Streetfire dan motor sport full fairing berperforma tinggi All New CBR150R, PT Daya Adicipta Motora (DAM) bekerjasama dengan seluruh Jaringan Sepeda Motor Honda di Jawa Barat menawarkan program Repeat Order (RO) dan Trade In (TI) dengan potongan khusus senilai Rp. 1.000.000 untuk periode pembelian bulan Maret 2021.

Promo RO-TI Honda CB150R Streetfire dan Honda CBR150R hanya berlaku untuk konsumen Repeat Order (Honda Supra, Scoopy, Vario Series, PCX150, ADV150 Series, & All Sport Honda) dan Trade in motor selain Honda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Promo RO-TI ini, konsumen dapat langsung mengunjungi jaringan Dealer Sepeda Motor Honda yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan, Program ini hadir sebagai bentuk apresiasi kami sekaligus untuk memberikan kemudahan para pecinta motor naked sport Honda CB150R Streetfire dan motor sport full fairing berperforma tinggi All New CBR150R, sehingga dapat menjadi partner berkendara terbaik dalam aktivitas sehari-hari konsumen.

All New CB150R Streetfire hadir dengan varian warna Macho Black dan Stinger Red Black yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Bandung Rp 29.800.000. Untuk melengkapi pilihan berkendara penggunanya, All New CB150R Streetfire juga memiliki varian Special Edition (SE) yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Bandung Rp 30.800.000. Varian Special Edition hadir dengan tiga varian warna matte yaitu Fury Matte Red, Raptor Matte Black, and Armored Matte Grey.

Sementara Honda CBR150R tipe Non-ABS hadir dengan pilihan warna Matte Black, Victory Black Red, dan Dominator Matte Black seharga Rp 36.125.000. Sedangkan pilihan warna Honda Racing Red dijual Rp 36.825.000.

Sementara tipe ABS warna Victory Black Red dan Dominator Matte Black dibanderol Rp 40.050.000. Lalu corak Honda Racing Red dijual Rp 40.750.000, serta MotoGP Edition dipasarkan Rp 40.950.000. Harga berstatus On The Road wilayah Bandung.