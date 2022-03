Jelang Puasa, Ibu-ibu di Ciamis Makin Galau, Harga Minyak Goreng Curah Pun Mulai Membubung Tinggi

Pekerja di sebuah kios grosir minyak goreng curah tengah mengemas minyak goreng curah ke kantong plastik untuk ukuran eceran. Harga lisah di tingkat grosir di Pasar Subuh Ciamis, Selasa (8/3/2022) sudah naik membubung ke angka Rp 17.500 per kg.

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah yang sudah ditetapkan pemerintah yakni Rp 11.500 per liter (setara Rp 12.650 per kg) tampaknya akan menjadi macan kertas, tertulis tapi tak berlaku.

Terlebih menjelang masuknya bulan puasa ini.

Saat berbagai harga sembako bergerak naik, harga minyak goreng curah yang semula sempat turun drastis sekarang kembali naik membubung.

Harga minyak goreng curah yang sempat turun ke angka Rp 13.500 per kg di tingkat grosir di Pasar Manis dan Pasar Subuh Ciamis kini sudah membubung ke angka Rp 17.500 per kg.

Itu harga di tingkat grosir.

Di tingkat eceran, terutama di warung-warung tentu akan lebih mahal lagi.

Di khawatirkan hari- hari menjelang masuknya bulan puasa (munggahan) nanti harga minyak goreng akan naik lagi, yang akan membuat ibu-ibu makin galau.

Menurut Ari, seorang grosir minyak goreng curah di Pasar Subuh Ciamis naiknya harga minyak goreng curah tersebut lantaran sudah tidak ada pasokan minyak goreng curah bersubsidi lagi.

“Saya cuma sekali dapat drop-an lisah (minyak goreng curah) bersubsidi. Sekarang pasokannya kembali ke reguler, pasokan biasa dari agen. Jadi harganya juga normal seperti semula,” ujar Ari kepada Tribun, di kiosnya Banjar 1 di Pasar Subuh Ciamis, Selasa (8/3/2022).

Dengan harga lisah Rp 17.500 per kg, tentu di tingkat warung ecaran harga lisah bisa menembus angka Rp 20.000 per kg atau Rp 5.000 per perempat kg.

Bahkan bisa saja harganya lebih dari itu.

Baca juga: Bukan di Bandung, Warga di Tempat Ini Antre 2 Jam Beli Minyak Goreng Murah, Wajib Tunjukkan KTP