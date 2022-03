Bulan Puasa Masih Lama, Harga Daging Ayam Sudah Melambung, Seminggu Lalu Masih Rp 38.000 per Kg

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – Meski masuknya bulan puasa (munggahan) masih lama, sekitar 24 hari lagi. Namun harga daging ayam potong jenis broiler (BR) di Pasar Manis Ciamis sudah naik tinggi.

Sudah menembus kisaran angka Rp 40.000-Rp 42.000 per kg.

“Seminggu lalu masih Rp 38.000 per kg, tapai hari ini sudah naik jadi Rp 42.000 per kg,” ujar Iwan, penjualan daging ayam potong di Blok C Pasar Manis Ciamis kepada Tribun Selasa (8/3).

Kenaikan harga daging ayam potong menjelang masuknya bulan puasa tersebut menurut Iwan memang sudah lazim terjadi.

“Sudah biasa, kalau mau masuk puasa harga daging ayam akan naik. Apalagi pas hari munggahan nanti, Munggahan tahun lalu harga daging ayam sampai Rp 45.000 per kg,” katanya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Lidya, pedagang daging ayam potong di Blok C Pasar Manis Ciamis.

“Setiap munggahan, biasanya harga daging ayam naik. Banyak yang beli untuk munggahan. Munggahan bulan puasa kemaren (tahun 2021) harga daging ayam sampai Rp 45.000 per kg,” ujar Lidya.

Baca juga: Ramadan Masih Jauh, Harga Daging Ayam Broiler Mulai Naik di Pasar Induk Cikurubuk Kota Tasikmalaya

Sekarang, munggahan masih 24 hari lagi, masih lama menjelang bulan puasa. Menurut Lidya, harga daging ayam memang sudah mulai naik.

Katanya dua minggu lalu harga daging ayam sudah Rp 36.000 per kg, seminggu kemudian naik jadi Rp 38.000 per kg. “Sekarang, hari ini sudah Rp 40.000 per kg. Kalau untuk pelanggan, beli banyak masih bisa Rp 38.000 per kg,” katanya.

Meski harga daging ayam terus bergerak naik, namun menurut Lidya, permintaan masih stabil.

“Permintaan masih stabil, rata-rata tiap hari habis hampir 1 kuintal. Atau sekitar 90 kg. Biasanya kalau hari-hari mendekati puasa, permintaan akan meningkat tajam,” ujar Lidya.

Naiknya harga daging ayam potong tersebut menurut Lidya, lantaran harga ayam hidup di bandar atau du kandang sudah naik. “Di bandarnya harga ayam (BR) sudah Rp 22.000 per kg hidup,” ujarnya. (*)