Jelang Ramadan Harga Sejumlah Komiditi di Pasar Kosambi Bandung Meningkat, Telur & Cabai Mulai Naik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menjelang Ramadan, berbagai harga bahan pokok di Kota Bandung mengalami kenaikan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, hingga telur ayam.

Pantauan Tribun Jabar di Pasar Kosambi, para pedagang menyebutkan naiknya harga memang biasa terjadi terutama mendekati Ramadan.

Seperti yang dikatakan seorang pedagang sayuran, Sariah.

Ia mengatakan harga bumbu dapur mengalami kenaikan.

"Serempak naik semua seperti cabai rawit menjadi Rp 80.000 per kg, cabai merah Rp 50.000 per kg, dan bawang merah Rp 40.000 per kg," kata Sariah saat ditemui di Pasar Kosambi, Senin (7/3/2022).

Sariah mengatakan kenaikan harga ini mulai dari 8.000-20.000 dan yang paling meningkat adalah cabai rawit atau cengek.

Selain itu, telur juga mengalami kenaikan harga menjelang Ramadan.

Pedagang telur, Erus mengatakan saat ini telur ayam negeri dijual di pasar dengan harga Rp 26.000 per kilogram.

"Sebelumnya harga telur Rp 20.000 lalu naik Rp 23.000 sekarang jadi Rp 26.000," kata Erus.

Naiknya harga telur ini baru saja terjadi sejak 3 hari yang lalu.

