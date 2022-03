Chord dan Lirik Lagu Ngalanglayung, Lagu Pop Sunda dari Sule, 'Pileuleuyan Buah Hate . . '

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Ngalanglayung yang bisa kamu mainkan jika ingin nyanyi lagu Sunda.

lagu Sunda yang dibawakan komedian, Sule.

Lagu Ngalanglayung ini bisa jadi pilihan kamu untuk bermain musik dan nyanyi-nyanyi lagu pop Sunda.

Lagu ini memiliki lirik yang galau dan menyentuh. Bisa masuk dalam playlist lagu favorit kamu.

Berikut ini chord dan lirik lagu Ngalanglayung.

Intro: F Em Dm E Am F E Dm E

E Am

Hujan gerimis.......

F Am

Merubut maseuhun damis

Am E

Reumbayna citangis

F E

Sumegruk hate ngalengis

Am

Seuseuiteun

G Am

Sok sieun kawas nu eunggeus

Am

Mitineung tibarang pangih

F Am

Ngan ukur mawa kasedih

E Am G Am

Kuharianeun, anjeun dipisanding

E F E

Sanajan hate leutik mah teu mikeun

Am G Am

Nu akhima kabungah ganti ku bingung

G F Am

Duh....geuring nangtung ngalanglayung

Reff

E A

Pileuleuyan buah hate..

A E

Kiwari geus teu malire

E

Ngan saukur ka kuring meumeuli hate

E A

Horeng anjeun buktina midua hate

APileuleuyan pileuleuyan

A E

Kiwari sewang sewangan

E

Sugan tea anjeun teh seja miheman

E A

Ayeuna mah ngan saukur penineungan

Intro: Am F G Am

Am

Kuharianeun, anjeun

G Am

Dipisanding deungeun

E Dm E

Sanajan hate leutik mah teu mikeun

Am G Am

Nu akhima kabungah ganti ku bingung

Am G F Am

Duh....geuring nangtung ngalanglayung

Reff

E A

Pileuleuyan buah hate..

A E

Kiwari geus teu malire

E

Ngan saukur ka kuring meumeuli hate

E A

Horeng anjeun buktina midua hate

A

Pileuleuyan pileuleuyan

A E

Kiwari sewang sewangan

E

Sugan tea anjeun teh seja miheman

E A

Ayeuna mah ngan saukur penineungan

