Perputaran Ekonomi Sektor Otomotif Jawa Barat Capai Rp 1,5 Triliun, Ridwan Kamil Titip Ini ke IMI

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengemukakan perputaran uang dari sektor otomotif di Jabar mencapai Rp 1,5 triliun per tahun.

Perputaran ekonomi otomotif tersebut berasal dari belanja bahan bakar minyak, penginapan, kuliner, hiburan, hingga pedagang kaki lima.

"Tercatat perputaran ekonomi dari sektor otomotif di Jabar per tahun mencapai Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,5 triliun dari mulai belanja BBM, penginapan, kuliner, pedagang kaki lima, seniman, katering, transportasi, dan lain-lain," ungkap Gubernur saat memberi sambutan pada acara Pelantikan Pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (5/3/2022).

Untuk itu, Gubernur berpesan kepada pengurus IMI Jabar masa bakti 2021-2025 yang baru saja dilantik agar memanfaatkan potensi tersebut.

Terlebih 2022 ini merupakan tahun kebangkitan ekonomi.

"Saya titip ke Kang Daniel (Ketua IMI Jabar) kita tingkatkan di tahun kebangkitan ekonomi ini dimana ekonomi otomotif harus naik berkali lipat," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil.

Ia menyebut ekonomi otomotif ini bisa lebih meningkat dengan cara memperbanyak event otomotif di level kampung, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan bertaraf internasional.

Selain itu, salah satu ekonomi otomotif yang akan digenjot adalah revitalisasi Sirkuit Internasional Sentul di Bogor.

"Kami bercita-cita Sirkuit Sentul reborn dengan konsep baru visinya be the best in the world," ucap Kang Emil.