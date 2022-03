Chord Lagu Dua Lalaki, Lagu Sunda yang Sempat Viral di TikTok, Lengkap serta Lirik Lagunya

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Dua Lalaki yang bisa kamu mainkan jika ingin bermain musik lagu Sunda.

Lagu Dua Lalaki adalah lagu Pop Sunda dari Ari Batara.

Lagu ini baru-baru ini viral di TikTok dalam versi cover. Nah, buat kamu yang tertarik lagu ini bisa coba nih kunci dasar lagunya.

Berikut ini chord dan lirik lagu Dua Lalaki.

Intro:

Am F Dm Bm E

Am Dm

anjeun lalaki kuring lalaki

G F Am

pada mika harep miboga dirina

Am E

kembang nu jadi impian

B F

tos lami mapaes ati

E Am

duh.........diri mi cinta

Am Dm

pasti sarua miboga cinta

G F Am

pada mikahayang tur metik atina

Am E

iraha bakal laksana

B F

rek metik kembang ka tresna

E Am

nu jadi cengceuman....

Am E

diri nandangan kasiksa

Am Dm

gering pikir ngalanglayung

G

horeng micinta nu samar

F Am

asa teu walakaya

E Am

anjeun nu jadi rebutan

Dm

antara dua lalaki

Dm G

nu sami sami micinta

F Am

kadiri salira......

F

rasana diri ges teu daya

G Am

akang micinta anjeuna

F

harepan ngan ukur harepan

E Am

nu ayeuna ngantinggal lamunan