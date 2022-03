Pedagang di KBB Bakal Dipasok Minyak Gorang Oleh Kemendag, Tapi Harus Tanda Tangani Surat Perjanjian

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Sejumlah pedagang di pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipastikan bakal mendapat pasokan minyak goreng dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

Minyak goreng tersebut bakal didistribusikan ke setiap pedagang yang ada di Pasar Panorama Lembang, Pasar Tagog Padalarang, Pasar Curug Agung, Pasar Cililin, Pasar Cisarua, dan Pasar Cihampelas untuk antisipasi kelangkaan.

Kepala Disperindag KBB, Ricky Riyadi, mengatakan, berdasarkan hasil pendataan, kebutuhan minyak goreng di semua pasar tradisional yang ada di KBB tersebut kurang lebih mencapai 27.500 liter.

"Itu sudah masuk jadwal kementerian (untuk memasok) 27.500 liter minyak goreng ke pasar tradisional, tapi hingga saat ini kami masih menunggu distribusinya," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar, Kamis (3/3/2022).

Ia mengatakan, pasokan minyak untuk pedagang di pasar tradisional tersebut nantinya akan didistribusikan oleh kementerian sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Disperindag Bandung Barat.

"Nanti minyak goreng dari Kementerian Perdagangan itu akan didistribusikan sesuai data yang diajukan, seperti nama pedagang, nama kios, pasar mana," kata Ricky.

Sebelum minyak goreng itu dijual oleh para pedagang, kata Ricky, mereka harus membuat pernyataan bahwa akan menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) karena hal itu merupakan kebijakan pemerintah.

Pemerintah pusat sudah menetapkan HET minyak curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14 ribu per liter.

Atas hal tersebut, pihaknya akan melakukan pengawasan agar para pedagang benar-benar menjual minyak goreng pasokan dari Kementerian Perdagangan itu sesuai HET.

"Nanti pengawasannya dilakukan bersama kepolisian dan bagian ekonomi untuk memastikan pedagang menjualnya sesuai HET," ujar Ricky. (*)