Komitmen Memberikan Pelayanan Terbaik, BRI Gelar ‘Temu Agung Si Raja‘

Para pemenang top up Simpedes hadiah langsung foto bersama dengan Regional CEO BRI Bandung Ida Bagus Ketut Subagia, Regional Head Micro Business Banking Eka Ahmad Djatnika dan Misnadin, Departemen Head Micro Business Banking Firiany Dewi Zairina pada acara ‘Temu Agung Si Raja’ di Swiss Belresort Dago.*

TRIBUNJABAR.ID PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Regional Office Bandung, mengundang para nasabah prioritas yang loyal dan setia penabung Simpedes, Selasa (1/3/2022). Acara yang diadakan di Swiss Belresort Dago Heritage Bandung dikemas dalam konsep silaturahmi dengan tema ‘Temu Agung Si Raja’. Acara ‘Temu Agung Si Raja’ yang dilaksanakan oleh BRI Regional Office Bandung bidang Micro Business Department ini, menghadirkan nasabah ‘Si Raja’ dari 27 Kantor Cabang. Acara dihadiri Regional CEO BRI Bandung Ida Bagus Ketut Subagia, Regional Head Micro Business Banking Eka Ahmad Djatnika dan Misnadin, Departemen Head Micro Business Banking Firiany Dewi Zairina, Supervisor Bisnis Mikro Indra Kusuma Wardana, perwakilan Pemimpin Cabang, Manager Pemasaran Mikro (MPM), Asisten Manager Pemasaran Mikro (AMPM), Kepala Unit yang mendampingi para undangan terpilih.

Regional CEO BRI Bandung Ida Bagus Ketut Subagia memberikan sambutan pada acara ‘Temu Agung Si Raja’.* (Dok BRI)

Regional CEO BRI Bandung Ida Bagus Ketut Subagia, dalam sambutannya mengatakan semoga pandemi ini segera berlalu dan bisa hidup normal kembali, karena setiap ada masalah yakin pasti ada hikmahnya sebab Tuhan yang telah mengatur segalanya. Kondisi ini membut perubahan begitu sangat cepat untuk bertranformasi menuju era digital.

“Bahkan saat ini, semua produk-produk dan kehidupan kita sudah serba digital. Bagaimana Bapak/Ibu belanja sudah tidak lagi bertemu antara pembeli dengan penjualnya, dan bertransaksi sudah tidak lagi memakai uang cash. Semua sudah menggunakan cara-cara digital, mungkin ini salah satu hikmah yang bisa kami petik termasuk dunia perbankan sendiri. Bagaimana perbankan bisa hidup ditengah pandemi salah satunya adalah sukses melaksanakan transformasi terutama di bidang digital. Inilah cara-cara kita menyikapi kondisi saat ini,” tutur Bagus.

Regional Head Micro Business Banking Eka Ahmad Djatnika memberikan hadiah kepada pemenang games yang menggunakan aplikasi Kahoot.* (Dok. BRI)

Bagus mengungkapkan, ‘Temu Agung Si Raja’ merupakan pertemuan para ‘raja’ nasabah Simpedes sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada BRI. “Kami berharap BRI bisa memberikan bukti nyata pada nasabah karena BRI selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah BRI,” terangnya.

“Seluruh ‘Si Raja’ nasabah Simpedes BRI yang hadir dalam acara ini adalah seluruh nasabah Simpedes yang telah melakukan dana top up fresh fund dan berkenan untuk di hold selama 6 bulan. Pada kesempatan ini para nasabah yang melakukan top up Simpedes mendapatkan hadiah langsung berupa logam mulia dan hadiah Grand Prize Toyota Raize 1.0 Turbo GR Sport CVT kepada nasabah yang melakukan top up saldo simpedes pada kesempatan temu silaturahmi tersebut.

Supervisor Bisnis Mikro Indra Kusuma Wardana mendampingi Regional Head Micro Business Banking Misnadin membacakan 10 pemenang yang melakukan top up Simpedes hadiah langsung.* (Dok. BRI)

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah Simpedes yang sudah sangat loyal kepada Bank BRI. Pada acara ‘Temu Agung Si Raja’, seluruh tamu undangan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh BRI Regional Bandung dan juga ada games menarik yang diselenggarakan menggunakan aplikasi Kahoot. Acara ini juga kami selenggarakan sesuai standar protokol kesehatan,” katanya.

Bagus menuturkan, kondisi pandemi ini mempercepat proses transformasi bisnis termasuk Bank BRI melalui produk-produk digital savingnya. BRI Regional Office Bandung pada 2021 telah menyalurkan KUR senilai Rp 20 triliun, dana sebesar ini merupakan dana simpanan masyarakat yang kami kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal usaha. Mobilisasi dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman bertujuan untuk menggerakan perekonomian di tenggah pandemi, ini kami lakukan untuk mendorong perekonomian masyarakat. Ini juga selalu kami sampaikan kepada pemerintah, BRI hadir ditengah masyarakat ditengah kesulitan sekali pun. “Untuk tahun 2022, kami akan menyalurkan KUR sebesar Rp 31 triliun naik sebesar 50%,” ucapnya.

Departemen Head Micro Business Banking Firiany Dewi Zairina menyerahkan hadiah kepada pemenang kuis.* (Dok. BRI)

Pada kesempatan itu Bagus juga menyampaikan acara silaturahmi seperti ini sebagai salah satu cara melakukan mobilisasi penghimpunan dana. Selanjutnya Bagus mengajak masyarakat meningkatkan transaksinya dan meningkatkan saldo simpanannya di BRI yang tentunya mobilisasi penghimpunan dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang diharapkan dapat mempercepat mendorong pertumbuhan ekonomi terlebih di masa pandemi.

“Perkembangan transaksi “jaman now” semua bisa dilakukan dalam genggaman tangan saja, mulai dari berbelanja kebutuhan sehari-hari, pemesanan dan pengiriman barang dan penjualan serta transaksi financial perbankan yang saat ini bisa dilakukan semua menggunakan Handphone tanpa perlu datang langsung kekantor BRI. Salah satunya, apabila ingin berbelanja ke pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak perlu lagi datang ke pasar, cukup buka www.Pasar.Id di halaman browser HP dan pilih pasar terdekat dari tempat Bapak/Ibu, kemudian bisa bebas berbelanja apa saja sesuai dengan kebutuhan. Sudah sangat mudah bukan?

Selain itu, saat ini para nasabah dapat menggunakan fitur-fitur layanan digital saving yang melengkapi Simpedes, seperti apa bila ingin membuka rekening Simpedes atau mengganti password Mobile Banking, sudah tidak perlu datang kekantor BRI. Nasabah sudah bisa membuka rekening Simpedes dari rumah hanya dengan menggunakan HP lalu buka alamat https://buka rekening.bri.co.id atau download aplikasi BRIMO di playstore melalui HP,” ungkapnya.

Bagus Menambahkan, banyak keuntungan membuka rekening “Simpedes Bisa”, antara lain untuk transaksi, proteksi sekaligus bisa untuk investasi. Kemudahan transaksi menggunakan fitur-fitur Brimo, Proteksi atau asuransi untuk usaha dan perlindungan diri, Investasi menggunakan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang merupakan anak perusahaan BRI yang bonafide.

Jadi, saat ini Bank BRI melalui Tabungan Simpedes sudah semakin memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan apapun yang di butuhkan dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Tabungan Simpedes merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi “Teman” berbisnis.

“Simpedes secara konsisten juga memberikan kesempatan kepada para nasabah untuk diikut sertakan dalam pengundian Panen Hadiah Simpedes (PHS) di masing-masing 27 Kantor Cabang Regional Office BRI Bandung, yang dilakukan setiap semester atau 2 periode dalam 1 tahun dengan hadiah yang sangat menarik, mulai dari hadiah hiburan sampai dengan Grand Prize.

Saya ucapkan terimakasih kepada para nasabah yang sudah hadir untuk mengikuti acara ‘Temu Agung Si Raja’ dan tentunya untuk tetap memilih Simpedes sebagai “Teman” bertransaksi. Dan juga kami menghimbau agar seluruh nasabah Simpedes BRI dapat meningkatkan saldo tabungannya,” pungkasnya.*