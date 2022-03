Piala FA: Liverpool dan Chelsea Berlaga Lagi Malam Ini, Middlesbrough Jadi Pembunuh Dua Raksasa

TRIBUNJABAR.ID – Sejumlah pertandingan putaran kelima Piala FA 2021-2022 bakal kembali dimainkan pada Kamis (3/3/2022) dini hari WIB.

Menurut jadwal Piala FA, pertandingan Luton vs Chelsea, Southampton vs West Ham, dan Liverpool vs Norwich akan dimainkan dini hari WIB nanti.

Chelsea melangkah ke putaran kelima setelah menumbangkan Plymouth Argyle melalui skor tipis 2-1 di babak sebelumnya.

Chelsea sebenarnya tertinggal terlebih dahulu dari Plymouth Argyle lewat aksi Macaulay Gillesphey pada menit ke-8.

Baca juga: TERUNGKAP, Rahasia Juergen Klopp Membawa Liverpool Juara Piala Liga Inggris, Pakai Teknologi Canggih

Akan tetapi, The Blues berhasil membalikkan keadaan untuk meraih kemenangan setelah Cesar Azpilicueta dan Marcos Alons mencatatkan namanya di papan skor.

Di pihak sisi, Luton melaju ke putaran kelima setelah memenangi pertandingan melawan Cambridge United dengan skor telak 3-0.

Pada pertandingan lain, Liverpool akan bertanding menghadapi Norwich City di babak 16 besar Piala FA.

Liverpool tengah dalam kepercayaan diri tinggi menjelang laga melawan Norwich.

Sebab, mereka berhasil meraih gelar juara Carabao Cup (Piala Liga Inggris).

Baca juga: Jelang Luton vs Chelsea di Piala FA: Thomas Tuchel Marah dan Gebrak Meja Ditanya soal Abramovich

Kesuksesan itu didapat setelah Liverpool menumbangkan Chelsea di partai puncak Piala Liga Inggris melalui drama adu penalti.