Pembudidaya Ikan di Subang Mulai Keluhkan Kenaikan Harga Pakan Ikan

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Para pembudidaya ikan air tawar di Jawa Barat mulai mengeluhkan harga pakan ikan yang terus meningkat tajam sejak awal 2022.

Jika pemerintah tidak segera turun tangan menyelesaikan permasalahan harga pakan ikan ini, mereka khawatir akan terus merugi dan persediaan ikan di pasaran terganggu.

Pembudidaya ikan air tawar dari Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Zenal Mutaqin, mengatakan biasanya memang harga pakan ikan naik sekitar Rp 2 ribu per karung atau 30 kilogram.

Pada Februari 2022, kenaikan harga pakan ikan mencapai Rp 5 ribu per karung dan dalam sepekan ini harganya kembali naik Rp 8 ribu per karung. Akibatnya kini, harga pakan ikan Rp 323 ribu per karung.

"Harga pakan ikan terus naik drastis, sedangkan harga jual ikan masih tetap, Rp 24 ribu per kilogram. Sayangnya, distributor tidak bisa menjelaskan kenapa harga pakan ikannya naik," kata Zenal di Subang, Rabu (2/3/2022).

Ia mengatakan untuk memberi makan ikannya dalam satu kolam 1 kuintal ikan dibutuhkan pakan sekitar 10 kilogram per hari, atau satu karung pakan habis dalam tiga hari.

Selama ini, Subang terkenal sebagai daerah penghasil ikan air tawar di Jawa Barat. Banyak warga yang bermatapencaharian sebagai pembudidaya ikan.

Ia mengatakan seharusnya pemerintah bisa hadir bagi masyarakat di tengah kondisi kenaikan pakan ikan tersebut. Jangan sampai para pembudidaya ikan berhenti berusaha dan akhirnya menyebabkan kelangkaan ikan di pasaran menjelang Ramadan tahun ini.

Pembudidaya Ikan di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Hikamat, menyatakan hal serupa. Ia menilai kenaikan harga pakan ikan ini kian mencekik para pembudidaya ikan karena harga jual ikan pun tidak bisa ikut naik begitu saja.

"Ini semua dirasakan oleh pembudidaya ikan utamanya di bantaran sungai Cikaruncang, Cisepuan, dan Cileat. Jika pun ada kenaikan pakan, minimal ada penjelasan lah, dan ada solusi," katanya.

Ia mengkhawatirkan keberlanjutan usaha warga selatan Subang yangmemang sebagian besar adalah pembudidaya ikan.