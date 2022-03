Marc Klok Bagikan Video 2 Sepak Pojok Maut Jadi Gol Persib, Bobotoh: Mantan yang Menyakitkan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Marc Klok membagian potongan video laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Selasa (2/3/2022).

Video tersebut berisi momen saat Marc Klok menjadi eksekutor tendangan pojok di area pertahanan Persija Jakarta, Liga 1 2021.

Tendangan pojok pertama Marc Klok di menit ke-15, melambung tinggi dan menjadi gol ke gawang Andritany Ardhiyasa, setelah disambut baik oleh sepakan David da Silva.

Aksi sepak pojok maut Marc Klok dilakukan di menit ke-84.

Lagi-lagi, sepak pojok Marc Klok ini menjadi gol setelah menyebabakan kemelut di depan gawang Persija.

Bola yang gagal ditangkap kiper Andritany Ardhiyasa, disontek David da Silva. Gol pun terjadi.

Di postingan IG, Marc Klok menyertai keterangan video tersebut dengan kalimat bernada motivasi untuk sukses.

Baca juga: 6 Laga Persib Menuju Juara Liga 1, Masih Harus Lawan Arema FC dan Persebaya Surabaya

"Do it over and over again until it becomes part of who you are. (Lakukan lagi dan lagi, hingga itu menjadi bagian yang menjelaskan siapa Anda)" tulis Marc Klok.

Postingan itu riuh dikomentari bobotoh dunia maya.

ouss_fane

Hard work continue