10 Contoh Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi 2022 dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNJABAR.ID - Peringatan Hari Raya Nyepi 2022 bagi umat Hindu jatuh pada Kamis 3 Maret 2022, Tahun Baru Saka 1944.

Anda dapat mengirimkan kata-kata ucapan selamat Hari Raya Nyepi 2022 dalam Bahasa Inggris ke orang terdekat yang merayakan.

Supaya lebih personal, Anda bisa mengirimkan ucapan dan kata-kata Hari Raya Nyepi 2022 tersebut melalui chat WhatsApp.

Selain itu, Anda juga bisa memasangnya menjadi status di media sosial.

Berikut ini contoh ucapan Hari Raya Nyepi 2022 dalam Bahasa Inggris, lengkap dengan terjemahannya, dilansir TribunJabar.id dari laman parekampunginggris.co:

Kata-kata Ucapan Selamat Hari Nyepi dalam Bahasa Inggris

1. Happy Holy Nyepi Day for all Hindus.

May self-reflection restore a clean & holy soul, to peace of mind.

Selamat Hari Suci Nyepi untuk seluruh umat Hindu.

Semoga perenungan diri dapat mengembalikan jiwa yg bersih & suci, untuk kedamaian hati.