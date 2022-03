Kalimat Motivasi 3 Pemain Asing Persib Bandung Jelang Laga lawan Persija Jakarta

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali, Selasa (1/3/2022) nanti malam jadi laga penting Persib.

Laga itu dinantikan para pemain asing Persib. Antusias pemain ditunjukan dalam salah satu unggahan di akun Instagram pribadinya masing-masing sejak beberapa hari lalu, dan turut dibanjiri komentar oleh para fans dan juga warganet.

Unggahan antusias pun ditunjukan oleh gelandang Persib Bandung asal Palestina, Mohammed Rashid, melalui akun Instagramnya @moerashid95.

Ia menuliskan sebuah kalimat berisi tentang kekompakan dan soliditas.

"Small bricks put together can make an amazing house. Don't lose hope. We keep going (kumpulan bata kecil, jika digabungkan akan membuat sebuah rumah yang menakjubkan. Jangan patah semangat, kita lanjutkan perjalanan)," tulisnya dua hari lalu.

Hal senada pun diungkapkan oleh bek tangguh asal Belanda, Nick Kuipers. Ia menuliskan tentang kekecewaannya hasil pertandingan di laga menghadapi Persela Lamongan. Namun ada beberapa hal positif yang bisa diambil dari laga sebelumnya untuk, melanjutkan hasil keras di pertandingan berikutnya.

"Disappointed but a few positives to take from the game yesterday. The hard work continues," tulis @kuipersnick di hari lalu.

Ia pun mengunggah foto lainnya beberapa jam lalu yang menunjukkan saat ia berduel dengan Marko Simic. Ia menegaskan kesiapannya menghadapi laga final lainnya besok melawan Persija Jakarta.

"Another final tomorrow !! I am Ready," ungkapnya.

Sedangkan, bomber anyar Persib Bandung, Bruno Cantanhede mengunggah sebuah frasa latin yang menegaskan motivasinya untuk tampil lebih baik, guna membalas kritikan yang diberikan kepadanya.

"Quando te dizem que você não pode, essas pessoas mostram o limites delas, não os seus (Ketika Anda diberitahu, anda tidak bisa, orang orang itu menunjukkan batas kepada anda, bukan batas anda," tulisnya di akun Instagram @bcantanhede_ beberapa jam lalu.

Akankah motivasi antusias para pemain asing dapat menular kepada punggawa Maung Bandung lainnya untuk memenangkan pertandingan hadapi Persija Jakarta besok.

Serta membawa tambahan tiga poin untuk bekal menatap gelar juara di akhir kompetisi musim ini (Cipta Permana)