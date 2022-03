Chord dan Lirik Lagu Inget Ka Lembur, Lagu Pop Sunda Menyantuh dari Wina, 'Goak Ceurik Nu . . '

TRIBUNJABAR.ID - Bagi penikmat lagu Sunda, bisa jadi tidak asing mendengar lagu Inget Ka Lembur.

Lagu Inget Ka Lembur yang dipopulerkan Wina ini termasuk lagu pop Sunda yang hits.

Nah, bagi kamu yang butuh chord lagu Inget Ka Lembur, kunci dasar lagu ini bisa menjadi pilihan.

Berikut ini chord dan lirik lagu Inget Ka Lembur.

Intro : Em Am C Em C Em Cm7

Em C Em C Em

Saur bapa saur ema

C Em

Basa abi gumelar ka ieu dunya

C