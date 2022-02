Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Nick Kuipers Siap, Mohammed Rashid Ogah Patah Semangat

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta di lanjutan Liga 1 2021/2022 di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali, Selasa (1/3/2022), bukan hanya dinantikan oleh para Bobotoh dan The Jakmania.

Para pemain asing Persib Bandung juga sangat termotivasi jelang laga krusial besok.

Antusiasme pemain itu pun ditunjukan dalam salah satu unggahan di akun Instagram pribadinya masing-masing sejak beberapa hari lalu, dan turut dibanjiri komentar oleh para fans dan juga warganet.

Unggahan antusias pun ditunjukan oleh gelandang Persib Bandung asal Palestina, Mohammed Rashid, melalui akun Instagramnya @moerashid95.

Ia menuliskan sebuah kalimat berisi tentang kekompakan dan soliditas.

"Small bricks put together can make an amazing house. Don't lose hope. We keep going (kumpulan bata kecil, jika digabungkan akan membuat sebuah rumah yang menakjubkan. Jangan patah semangat, kita lanjutkan perjalanan)," tulisnya dua hari lalu.

Hal senada pun diungkapkan oleh bek tangguh asal Belanda, Nick Kuipers. Ia menuliskan tentang kekecewaannya hasil pertandingan di laga menghadapi Persela Lamongan.

Namun ada beberapa hal positif yang bisa diambil dari laga sebelumnya untuk, melanjutkan hasil keras di pertandingan berikutnya.

"Disappointed but a few positives to take from the game yesterday. The hard work continues," tulis @kuipersnick di hari lalu.