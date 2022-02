Chord Lagu Talaga Bodas Yayan Jatnika, Lagu Pop Sunda dari Yayan Jatnika, Lengkap Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Berikut chord lagu Talaga Bodas untuk kamu yang membutuhkan kunci lagu Sunda yang populer.

Lagu Talaga Bodas adalah lagu pop Sunda yang dipopulerkan oleh Yayan Jatnika.

Lagu ini termasuk dalam lagu pop Sunda yang hits dan banyak dibuatkan versi cover.

Nah, kamu bisa mencoba chord dasar Talaga Bodas ini. Berikut ini kunci dan lirik lagu Talaga Bodas.

Intro : Am F Am F Am

Am

cang bulan opat belas

F Am

katemong kumatak waas

Am

angin peuting ngahiliwir

F Am

heosna nebak ka hilir

Am F

matak waas matak kagagas

E Am

endahna talaga bodas

(*)

Am

bentang bentang nu baranang

F Am

mawa hareupan keur urang

Am

mageutkeun tali pasimi

F Am

mengkeut pageh dua hati

Am F

talaga bodas saksina

E Am

muka lambaran cinta

Reff :

Am F Am

talaga bodas talaga bodas

Dm Am F

carita cinta anu kuring

Am

jeung manehna

Am F Am

talaga bodas talaga bodas

Dm Am F

endah na cinta mimitina

Am

lebah tidinya

Int : Am F Am F Am

Back (*), Reff