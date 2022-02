Bahagia, Marc Klok Persib Bandung Gendong Bayi Cantik, Bersenang-senang Sebelum Tempur Vs Persija

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemain Persib Bandung Marc Klok pamer gendong bayi perempuannya sebelum laga klasik Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta di Liga 1 2021 dihelat Selasa (1/3/2022), di Bali.

Si bayi yang kini sudah mulai merangak, Sage Luan Klok, digendng Marc Klok telihat sangat bahagia.

Senyumnya mengembang, sama seperti sang ayah, Marc Klok.

"Sorry for the baby spam, but we’re having fun!" tulis Marc Klok.

Liburan nih? Dalam keterangan foto yang diunggah di akun IG Marc Klok, dia mengatakan bersenang-sedang bareng anak, dan tentu juga istrinya.

Foto yang dibagikan itu, cukup memberi bukti kalau Marc Klok adalah pemain sepak bola yang juga sangat perhatian dengan keluarganya.

Di beberapa unggahan foto lainnya, dia juga membagikan momen bersama istri dan si kecil.

Unggahan foto Marc Klok gendong Sage Luan Klok pun ramai dikomentari pendukungnya.

Mereka menyampaikan pesan cinta dan pujian kepada Klok.

