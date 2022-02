Seminggu Ini Harga Berbagai Jenis Cabai Naik, Petani Sebut Akibat Cuaca Ekstrem dan Serangan Hama

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – Dalam seminggu ini harga berbagai jenis cabai di tingkat petani di sentra sayur mayur kawasan agroindustri Sukamantri Ciamis terus bergerak naik.

Kenaikan harga cabai yang semakin pedas tersebut tentu juga dirasakan oleh ibu-ibu yang berbelanja sayur mayur di pasar, di warung maupun di pedagang keliling.

Menurut Pipin A Apilin, petani cabai di Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Ciamis. kenaikan harga cabai di tingkat petani tentu juga akan berdampak pada kenaikan harga cabai di tingkat eceran.

“Dalam seminggu ini harga cabai di tingkat petani, terus naik. Harga cabai besar TW di petani hari ini sudah Rp 20.000 per kg, cabai merah keriting Rp 30.000 per kg demikian juga dengan cabai lokal tanjung. Berikut cabai rawit merah Rp 40.000 per kg,” ujar Pipin kepada Tribun Minggu (27/2).

Pada minggu lalu, harga cabai besar TW menurut Pipin masih Rp 15.000 per kg, cabai merah keriting dan cabai lokal tanjung masih Rp 20.000 per kg dan cabai rawit merah Rp 40.000 per kg.

Selama seminggu ini ada kenaikan rata-rata sekitar Rp 5.000-Rp 10.000 setiap kg.

Kenaikan harga cabai tersebut menurut Pipin dipicu meningkatnya permintaan terutama lantaran banyaknya yang hajatan (resepsi pernikahan) dalam bulan Rajab ini.

Disamping itu pasokan cabai ke pasar semakin terbatas lantaran menurunnya produksi akibat cuaca ekstrem dan serangan hama.

“Penurunan produksi capai 30%. Hasil panen jauh berkurang akibat cuaca ekstrem dan serangan hama penyakit,” katanya.

Apakah kenaikan harga cabai ini akan berlanjut sampai menjelang bulan puasa dan lebaran, Pipin mengaku sulit memperidiksinya.

“Sekarang sulit diperidiksi,” ujar Pipin yang juga Ketua Gapoktan “Karangsari” Desa Cibeureum Sukamantri tersebut.

Saat harga berbagai jenis cabai sedang naik, harga tomat di tingkat petani di Sukamantri menurut Pipin justru anjlok drastis. Harga tomat terjun bebas dari Rp 9.000 per kg jadi Rp 4.000 per kg.

“Harga tomat di tingkat petani yang biasa sampai Rp 9.000 per kg, sekarang hanya Rp 4.000 per kg,” katanya. (*)