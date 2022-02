Jelang Puncak Libur Panjang, Volume Kendaraan di Lembang Meningkat Hingga 40 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT- Volume kendaraan di Kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), meningkat pada hari kedua libur panjang, Minggu (28/2/2022) sore.

Antrean kendaraan sempat mengular dari arah Kota Bandung menuju ke kawasan objek wisata Lembang dan sebaliknya. Sempat terjadi simpul kemacetan di sekitar objek wisata Farm House dan The Great Asia Africa.

Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Cimahi, Ipda Bayu Subekti, mengatakan volume kendaraan di kawasan objek wisata Lembang ini mengalami peningkatan sekitar 30 hingga 40 persen daripada hari sebelumnya.

"Ada sedikit peningkatan dibanding hari sebelumnya sekitar 30 sampai 40 persen, tapi arus lalu lintas masih bisa dikendalikan," ujarnya di Simpang Beatrix Lembang, Minggu (28/2/2022).

Menurutnya, peningkatan volume kendaraan tersebut karena pada hari Minggu ini diprediksi sebagai puncak kedatangan wisatawan mengingat hari libur masih tersisa sehari hingga besok.

Baca juga: Pohon Timpa Mobil, Pengelola Objek Wisata Alam Diminta Peka Pada Situasi, Masyarakat Diimbau Waspada

"Untuk puncak (kedatangan wisatawan) ke Lembang betul hari ini karena besok hari terakhir. Untuk hari ini wisatawan didominasi asal Bandung Raya," kata Bayu.

Dengan meningkatnya volume kendaraan ini, polisi menerapkan skema ganjil genap di Simpang Beatrix untuk menekan lonjakan wisatawan.

Merujuk pada tanggal ganjil, kendaraan yang boleh masuk ke kawasan Lembang hanya yang bernomor polisi ganjil.

"Saat ini kita sedang melakukan cara bertindak (cb) ganjil genap di Simpang Beatrix Lembang. Sekitar 120 kendaraan sudah diputarbalik," ucapnya.

Bayu mengatakan, sejauh ini polisi tidak sampai memberlakukan one way karena arus lalu lintas masih bisa dikendalikan, tapi itu bakal memberlakukan jika terjadi penumpukan kendaraan di ruas Jalan Raya Lembang.

"Hari ini baru memberlakukan cb ganjil genap, belum menerapkan cb one way. Kami akan terapkan cb one way jika nanti ada kepadatan kendaraan. Kepadatan kendaraan hari ini kebetulan habis hujan jadi wisatawan keluar bersamaan," ujar Bayu.