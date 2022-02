Chord dan Lirik Lagu Tanjakan Burangrang dan Lagu Kabogoh Jauh, Lagu Sunda Hits Darso

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kunci dasar atau chord Tanjakan Burangrang dan chord lagu Kabodoh Jauh buat kamu yang ingin memainkan musik lagu-lagu pop Sunda.

Lagu Tanjakan Burangrang adalah lagu Sunda dari Hendarso atau yang akrab disapa Kang Darso.

Sebagai musisi dan penyanyi Sunda, Darso banyak merilis lagu populer dan digemari para penikmat musik pop Sunda.

Nah, satu di antara lagu-lagu hits itu, lagu Tanjakan Burangrang termasuk yang cukup populer.

Kamu bisa menggunakan chord dan lirik Tanjakan Burangrang ini untuk bermain musik dan menyanyikannya.

Intro:

Am G Am G C E Dm Am F G Am

F

Lebah tanjakan Burangrang

Am

ayaasih aya cinta

F G

miguraan dua hate

Am

nu teupang pada harita

F

Campaka tilam katresna

Am

nyeungitan jangji duaan

F E

harepan datang nembongan

Am

ngolebat bagja duaan

G

Lebah tanjakan Burangrang

F Am

didinya ngajikna rasa

Dm G

lebah tanjakanBurangrang

E F E

didinya janji duaan

G

Lebah tanjakan Burangrang

F Am

didinya ngajikna rasa

Dm G

lebah tanjakanBurangrang

E F E

didinya janji duaan