Pegadaian Raih Raih Penghargaan Brand Populer 2022

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - PT Pegadaian mendapatkan penghargaan sebagai “Most Popular Digital Financial Brand in E-Customer Service” kategori Other Financial Services di ajang “3rd Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brand Awards 2022 (Millennial’s Choice)” yang diselenggarakan The Iconomics di Jakarta (25/02/2022). Di ajang yang sama Direktur Utama PT Pegadaian Kuswiyoto juga mendapatkan penghargaan Most Popular Financial CEO’s Awards 2022.

Ajang yang digelar secara hybrid pada Kamis, di JW Marriott Hotel Jakarta ini, ditetapkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada lebih dari 12.000 responden millenial di 10 kota besar Indonesia.

PT Pegadaian mendapatkan penghargaan sebagai “Most Popular Digital Financial Brand in E-Customer Service” kategori Other Financial Services di ajang “3rd Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brand Awards 2022 (Millennial’s Choice)” yang diselenggarakan The Iconomics di Jakarta (25/02/2022) (pt. pegadaian)

Hadir mewakili Pegadaian untuk menerima penghargaan, Vice President Corporate Communication PT Pegadaian, Basuki Tri Andayani. Dalam kesempatan itu Basuki mengatakan bahwa penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dari The Iconomics atas tranformasi digital yang telah dilakukan baik dalam proses bisnis, komunikasi maupun layanan digital yang telah dijalankan perusahaan.

“Seluruh jajaran manajemen dan Insan Pegadaian tentu bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Kami semua ingin perusahaan selalu hadir di setiap zaman, sejak masa kolonial hingga millennial, sejak menerima jaminan alat rumah tangga hingga sekarang menerima jaminan saham dan surat berharga. Dalam komunikasi dan layanan pelanggan pun terus berkembang dari yang sifatnya tradisional hingga digital”.

Lebih lanjut Basuki mengatakan bahwa perusahaan yang mampu bertahan secara berkelanjutan adalah yang adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu Pegadaian pun terus melakukan transformasi baik digital maupun kultural agar tetap relevan di setiap zaman.

“Transformasi yang dilakukan oleh perusahaan harus sejalan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sebagai upaya regenerasi nasabah, perusahaan juga merangkul kalangan milenial dengan berbagai program yang sejalan dengan gaya hidup mereka”.

Saat ini, perusahaan terus mengembangkan aplikasi Pegadaian Digital sebagai sarana transaksi dan komunikasi. Beragam produk dan layanan dapat diakses secara realtime dengan cepat dan akurat darimana saja dan kapan saja.

“Pendek kata, dengan aplikasi Pegadaian Digital beragam transaksi selesai dalam genggaman tangan,” kata Basuki.