Podomoro Park Bandung Terima Penghargaan Best Premium Facilities Home Resort in Bandung

TRIBUNJABAR.ID , JAKARTA - Podomoro Park kembali menunjukan eksistensinya sebagai salah satu projek masterpiece kebanggan Agung Podomoro Land (APLN) melalui penghargaan yang baru diterima Podomoro Park. Penghargaan sebagai The Best Housing Facilities Home Resort in Bandung menjadi pengakuan pihak luar terhadap kinerja dan konsep fasilitas kawasan Podomoro Park mengalahkan fasilitas home resort pada umumnya.

Podomoro Park mendapatkan penghargaaan dari Indonesia Property&Bank Award (IPBA) melalui kategori Housing and Township Project setelah bersaing dengan sejumlah pengembang lain di Indonesia. Marketing GM Podomoro Park, Tedi Guswana saat ditemui di Ciputra Artpreneur Theater Jakarta, Kamis (24/02/22) turut bangga atas capaian Podomoro Park.

Marketing GM Tedi Guswana, perwakilan PT Pesona Mitra Kembar Mas (Podomoro Park Bandung) memegang piala penghargaan best premium facilities home resort dari Indonesia Property&Bank; Award (dok. podomoro)

“Syukur dan bangga atas capaian sebagai Best Premium Facilities Home Resort, terima kasih atas kepercayaan publik terhadap proyek Podomoro Park Bandung, ini artinya kita bangun fasilitas premium terbaik yang tidak setengah-setengah untuk konsumen properti Podomoro Park…” Ungkap Tedi.

Sementara itu, CEO Jurnalis Media Network sebagai penyelenggara IPBA 2022, Ir. H. Indra Utama, M. Pwk menyebut penilaian Best Housing Facilities Home Resort berdasarkan konsep fasilitas premium yang dapat memukau dewan juri dan penyelenggara.

“Podomoro Park punya konsep fasilitas home resort yang kuat, mereka punya danau dan clubhouse tiap klaster yang memukau dan terintegrasi dengan konsep penyelarasan alam yang dikampanyekan”. Jelas Indra.

Pembangunan fasilitas premium terus dilakukan Podomoro Park dalam memenuhi kebutuhan konsumen properti masa kini. Salah satu fasilitas premium home resort yang dibanggakan adalah danau megah (Majestic Lake) berteknologi tinggi yang akan membentang sepanjang 1 kilometer di tengah kawasan serta pembangunan clubhouse termegah dan terlengkap dimana clubhouse dibagi berdasarkan klaster dengan fasilitas dasar private cinema, bowling alley, dan indoor lounge.

Mewahnya fasilitas premium menjadi nilai tambah tersendiri bagi hunian dengan segmentasi kelas menengah ini. Terlebih fasilitas danau yang digadang-gadang akan menjadi danau terindah ini memiliki sejumlah keunggulan.

“Fasilitas premium kita salah satunya adalah danau, ini akan jadi danau terjernih berpatokan dengan kejernihan mata air di situ Cisanti Jawa Barat, danau ini bisa jadi center of attraction kawasan dengan sejumlah rekreasi seperti perahu gondola, camping by the lake, jogging by the lake, dan fasilitas infinity pool dengan mengadaptasi kemewahan Woodbridge Lake di Irvine, California, Amerika Serikat” jelas Tedi

Tidak hanya itu, penghargaan ini ditujukan Podomoro Park untuk seluruh calon penghuni yang akan tinggal dan menikmati fasilitas premium. Sepanjang tahun 2021 Podomoro Park mencatatkan keberhasilan penjualan unitnya sebanyak 1.108 unit, dan berhasil menjadi proyek dengan catatan marketing sales ke 2 tertinggi dari holding company Agung Podomoro Land (APLN). Hingga saat ini penjualan didominasi oleh landed residensial, shophouse the Plaza dan penjualan Kaveling.

Seperti diketahui tema besar IPBA tahun ini mengangkat soal peran properti dan perbankan dalam pemulihan perekonomian nasional. Selaras dengan itu, Podomoro Park sebagai anak perusahaan Agung Podomoro Land, terus menggenjot penjualannya agar angka konsumsi terus meningkat dan perekonomian kembali pulih melalui nilai jual fasilitas premium.

Tak heran, salah satu alasan tingginya permintaan rumah di Podomoro Park menurut Tedi adalah fasilitas premium yang mumpuni.

“Dari sekian banyak alasan, seperti kualitas bangunan, capital gain yang tinggi dan lainnya, ternyata ya fasilitas premium kawasan jadi alasan utama mengapa proyek kita sangat diminati” pungkas Tedi.

Ke depan untuk meningkatkan kawasannya sebagai kawasan mandiri dan terintegrasi, Podomoro Park tengah mempersiapkan pematangan kawasannya dan diprediksi akan menjadi kawasan yang hidup dalam beberapa tahun ke depan. Dengan nilai capital gain 12–15% per tahun Podomoro Park berharap akan membuka potensi magnet baru di kawasan Bandung Selatan.