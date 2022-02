bank bjb Raih Penghargaan Indonesia Property & Bank, Terbaik Salurkan Kredit Perumahan

TRIBUNJABAR.ID , JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) meraih penghargaan Best Regional Development Bank for The Highest Growth in Housing Loan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini yang diberikan dalam ajang Duo Award Indonesia Property & Bank ke-XVI dan Indonesia MyHome Award ke-V tahun 2022, secara virtual pada Kamis 24 Februari 2022.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini mengatakan bank bjb berhasil meraih penghargaan bergengsi ini karena menjadi Bank Pembangunan Daerah Terbaik dengan Pertumbuhan Tertinggi dalam segmen Kredit Pemilikan Rumah.

Bank bjb mendapatkan penghargaan dalam ajang Duo Award Indonesia Property & Bank ke-XVI dan Indonesia MyHome Award ke-V tahun 2022, secara virtual pada Kamis 24 Februari 2022. (dok. bank bjb)

"bank bjb merasa terhormat dan bangga karena meraih penghargaan dari Indonesia Property & Bank. Semoga penghargaan ini semakin memacu bank bjb untuk meningkatkan penyaluran kredit pemilikan rumah," ujar Suartini.

Demi mendorong kinerja kredit perumahan, bank bjb gencar melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah, BUMN hingga pengembang perumahan.

Terbaru, bank bjb melakukan kerja sama dengan dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank penyalur kredit Manfaat Layanan Tambahan (MLT) bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program MLT BPJS Ketenagakerjaan merupakan fasilitasi pembiayaan perumahan bagi pekerja, berupa Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP).

Selain itu, bank bjb juga gencar melakukan akad massal dengan pengembang perumahan di berbagai wilayah Indonesia demi mendorong penyaluran KPR FLPP.

bank bjb tercatat sebagai salah satu bank terbaik dalam penyaluran produk FLPP. Selama 2 tahun berturut-turut penyaluran bjb KPR Sejahtera FLPP sebanyak 11.214 unit, dengan pencapaian pada tahun 2020 sebanyak 5.385 unit dari total target 3.400 unit atau sebesar 158,38%. Sedangkan sepanjang 2021, bank bjb telah menyalurkan kredit FLPP sebanyak 5.829 unit dari total target 5.700 unit atau sebesar 102,26% realisasi.

bank bjb berupaya menjaga pertumbuhan kredit pemilikan rumah melalui salah satu strategi di tahun ini yaitu memperbesar penyerapan pada bjb KPR Sejahtera FLPP.

"bank bjb berkomitmen mendukung program pemerintah untuk menghadirkan hunian yang terjangkau bagi masyarakat,” kata Suartini.