5 Cara Kaya ala “Orang Terkaya di Babylon”

TRIBUNJABAR.ID - Babilonia, adalah daerah sepanjang sungai Tigris di Irak sekarang, yang telah memiliki kebudayaan tinggi sejak 4000 tahun lampau, dan disebut salah satu kebudayaan tertua manusia. Buku “Richest Man in Babylon” yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga, menjadikan kehidupan di Babilonia, 4000 tahun yg lampau sebagai latar cerita pelajaran cara menjadi kaya. Karena ternyata cara menjadi orang kaya dari dulu hingga hari ini, dan kemungkinan besar di masa depan, adalah tetap sama. Prinsip-prinsip kaya tidak pernah berubah.

Buku “Richest Man in Babylon sendiri” merupakan salah satu buku tertua di jaman modern ini untuk perencanaan keuangan. Terbit pertama kali tahun 1926, dan ditulis oleh George S. Clason.

Apa saja prinsip Kaya menurut “Richest Man in Babylon” ada 12 prinsip cara menjadi kaya di buku tersebut. Kita bahas 5 di antaranya:

1. Menabunglah

Kita harus menabung, berapapun pendapatan kita, apakah pendapatan besar atau pendapatan kecil, harus menabung. Ini adalah dasar paling penting dari proses menjadi kaya. Angka yang disarankan untuk ditabung adalah minimal 10% dari pendapatan, semakin besar tentu semakin baik. Mengurangi 10% dari pengeluaran untuk ditabung tidak signifikan mengubah gaya hidup kita. Tapi bila dilakukan terus menerus, maka akan terkumpul uang yang banyak sekali dalam jangka panjang.

2. Kontrol Pengeluaran

Kita harus bisa memilih mana pengeluaran yang perlu, mana yang tidak perlu. Bila tidak dikontrol dengan benar dan teliti, maka semua pengeluaran akan dirasa sebagai pengeluaran yang perlu. Ada kebutuhan, ada keinginan. Biasa kebutuhan memang diperlukan, tapi keinginan biasanya hanya kebutuhan sekunder atau tersier, yang tidak wajib dilakukan.

3. Buat Tabungan Berlipat-lipat

Setelah memiliki tabungan yang rutin dari menyisihkan pendapatan rutin kita. Langkah selanjutnya adalah membuat tabungan itu menjadi mesin uang berapapun tabungan kita. Dan bahkan ketika tabungan ini menjadi mesin uang, sering bisa mengalahkan pendapatan rutin dari pekerjaan yang dijalankan setiap hari. Kunci dari membuat tabungan menjadi berlipat-lipat adalah bunga majemuk. Dengan bunga majemuk, semakin lama kita menabung, maka pendapatan menjadi sangat besar, tidak mengikuti deret hitung yang berdasar penjumlahan, tapi mengikuti deret ukur yang berdasar perkalian. Kunci penting dari langkah ke-3 ini adalah investlah dengan bijaksana. Investasi yang terpenting adalah keamanan, bukan berspekulasi dengan serakah untuk mengejar keuntungan.

4. Hindari Kehilangan Uang

Prinsip terpenting dari langkah-langkah kaya adalah pastikan kita tidak kehilangan uang. Jangan berinvestasi di instrumen-instrumen berbahaya, yang menjanjikan keuntungan besar, tapi resiko tinggi. Apalagi sampai terjebak ke investasi bodong. Investasi yang Too Good To Be True, biasanya memang menjebak. Carilah investasi yang aman, dan hindari kehilangan uang yang sudah susah2 kita kumpulkan sedikit demi sedikit.

5. Miliki Rumah

Salah satu poin dari langkah menuju kaya, adalah memiliki rumah, jangan menyewa. Dengan menyewa, maka kita tidak mendapat apa-apa, tapi dengan memiliki rumah, maka hidup lebih tenang, dan rumah bisa menjadi investasi yang menguntungkan untuk kita.

Selain 5 langkah di atas, masih ada 7 langkah lagi yang belum dibahas di artikel ini, silakan langsung membaca buku “Richest Man in Babylon”. Bisa dibilang, buku Richest Man in Babylon sebagai Bapak dari buku-buku perencanaan keuangan.