Chord Lagu Ngalanglayung, Lagu Sunda Populer dari Sule, Lengkap Liriknya yang Menyentuh

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Ngalanglayung, lagu Sunda yang dibawakan komedian, Sule.

Lagu Ngalanglayung ini bisa jadi pilihan kamu untuk bermain musik dan nyanyi-nyanyi lagu pop Sunda.

Lagu ini memiliki lirik yang galau dan menyentuh. Bisa masuk dalam playlist lagu favorit kamu.

Berikut ini chord dan lirik lagu Ngalanglayung.

Intro: F Em Dm E Am F E Dm E

E Am

Hujan gerimis.......

F Am

Merubut maseuhun damis

Am E

Reumbayna citangis

F E

Sumegruk hate ngalengis

Am

Seuseuiteun

G Am

Sok sieun kawas nu eunggeus

Am

Mitineung tibarang pangih

F Am

Ngan ukur mawa kasedih

E Am G Am

Kuharianeun, anjeun dipisanding

E F E

Sanajan hate leutik mah teu mikeun

Am G Am

Nu akhima kabungah ganti ku bingung

G F Am

Duh....geuring nangtung ngalanglayung

Reff

E A

Pileuleuyan buah hate..

A E

Kiwari geus teu malire

E

Ngan saukur ka kuring meumeuli hate

E A

Horeng anjeun buktina midua hate

APileuleuyan pileuleuyan

A E

Kiwari sewang sewangan

E

Sugan tea anjeun teh seja miheman

E A

Ayeuna mah ngan saukur penineungan

Intro: Am F G Am

Am

Kuharianeun, anjeun

G Am

Dipisanding deungeun

E Dm E

Sanajan hate leutik mah teu mikeun

Am G Am

Nu akhima kabungah ganti ku bingung

Am G F Am

Duh....geuring nangtung ngalanglayung

Reff

E A

Pileuleuyan buah hate..

A E

Kiwari geus teu malire

E

Ngan saukur ka kuring meumeuli hate

E A

Horeng anjeun buktina midua hate

A

Pileuleuyan pileuleuyan

A E

Kiwari sewang sewangan

E

Sugan tea anjeun teh seja miheman

E A

Ayeuna mah ngan saukur penineungan

Baca juga: Chord Lagu Inget Ka Lembur serta Liriknya, Lagu Sunda dari Wina, Lagu Pop Sunda yang Hits.