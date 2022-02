Lama Cerai dari Atalarik Syach, Tsania Marwa Blak-blakan Punya Pacar Baru, Akan Segera Menikah?

TRIBUNJABAR.ID - Setelah bercerai dengan Atalarik Syach pada 2017, Tsania Marwa mengungkapkan telah memiliki kekasih baru.

Mantan istri Atalarik Syach itu mengaku telah menjalin hubungan dengan pacarnya sejak akhir tahun 2021.

Namun, Tsania Marwa masih belum mau mengungkapkan sosok kekasih barunya.

Meski merahasiakan identitasnya, Tsania Marwa sempat membocorkan latar belakang sang kekasih.

Hal itu diungkap Tsania Marwa dalam sebuah wawancara YouTube channel KH INFOTAINMENT, Minggu (20/2/2022).

Tsania Marwa mengungkapkan pacar barunya bukan orang entertainment.

"Kalau untuk siapanya aku masih memilih untuk menutupi aja, masih private, perjanjiannya gitu."

"Yang jelas dia bukan dari orang entertainment, dia pengusaha dan ya alhamdulillah so far so good," kata Tsania Marwa.

Ia mengaku telah lama mengenal sang kekasih namun baru resmi berpacaran akhir tahun lalu.

"Kalau kenalnya udah lama sih, cuma memang hubungannya belum lama lah, akhir tahun kemarin," jelas Tsania.