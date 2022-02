Chord dan Lirik Lagu Budak Saha, Lagu Sunda Dipopulerkan Wina, Lagu Pop Sunda yang Hits

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Budak Saha, lagu Sunda hits yang bisa kamu mainkan.

Lagu Budak Saha adalah lagu pop Sunda hits dari Wina. Nah, penikmat tembang Sunda pasti sudah sering mendengar lagu ini.

Lagu ini merupakan lagu populer yang sudah banyak dibuatkan versi covernya.

Berikut ini chord dan lirik lagu Budak Saha.

Intro : Em C D Em (2x)

Em

Dipikir siang jeung weungi

C D Em

Hirup teh naha nyorangan

Am Em

Dirasa rasa da puguh aya nu boga

C D Em

Ema bapa anjeun dimana

Em

Teu sangka ku nasib diri

C D Em

Hirup teh pahat tulalis

Am Em

Lami gede cicing di yayasan

C D Em

Ema bapa anjeun dimana

Am

Duh gusti

Em

Ari abdi budak saha

C

Teu puguh laratannana

Em

batin ceurik balilihan