Sungai Citarum Tercemar Paracetamol dan Obat Epilepsi, Kandungannya 3 Kali Lipat dari Teluk Jakarta

TRIBUNJABAR.ID- Proceedings of The National Academy of Sciences 2022 menerbitkan hasil studi bahwa kandungan parasetamol dan obat kimia lainnya ditemukan di berbagai titik di Sungai Citarum.

Studi itu dilakukan peneliti University of York, Inggris. Dalam penelitiannya, mereka menemukan zat aktif seperti parasetamol, nikotin, carbamazepine yang sering digunakan untuk obat penyakit epilepsi.

Kandungan obat diabetes, metformin, juga ditemukan. Kemudian temuan lainnya berupa kandungan antibiotik.

Dikutip dari Kompas.com, data dari 10 lokasi pengambilan sampel di dua lokasi menunjukan, kadar parasetamol di Sungai Citarum mencapai 1630 nG/L dan 1590nG/L.

Temuan jumlah tersebut ternyata melebihi kandungan parasaetamol di Teluk Jakarta hasil penelitian BRIN dan Universitas Brighton, Ingris pada 2021.

Dalam temuannya, kandungan parasetamol di Teluk Jakarta tepatnya di Muara Angke mencapai 610 nG/L.

Zainal Arifin, peneliti ahli utama bidang pencemaran laut di BRIN, mengatakan, temuan parasetamol di Sungai Citarum dua kali lipat dengan temuan di Teluk Jakarta.

"Bahkan mungkin (kandungan parasetamol di Sungai Citarum) bisa jauh lebih tinggi lagi tiga atau empat kali lipat (dari Teluk di Jakarta)," terang Zainal Arifin dikutip dari Kompas.com, Minggu (20/2/2022).

Kandungan parasetamol itu berasal dari darat terutama dari limbah obatan-obatan dari instalasi pengelolaan limbah (IPAL) yang tidak maksimal.

Dugaan lainnya, berasal dari penggunaan parasetamol yang berlebihan seperti pembuangan obat sisa yang kadaluarsa atau dari industri yang tidak lelola limbah dengan baik.