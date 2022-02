Info Lowongan Kerja Terbaru Februari 2022, PGN Buka Loker Besar-besaran, Buat Lulusan D3 Sampai S1

TRIBUNJABAR.ID - Ada kabar gembira buat kamu yang lagi mencari lowongan kerja terbaru Februari 2022.

Ada info loker dari PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk.

Nah, kali ini PGN membuka lorongan pekerjaan besar-besaran bagi para lulusan baru (fresh graduate) dengan pendidikan akhir D3, D4, dan S1.

Ada 75 formasi yang disediakan PGN.

Ada dua program dalam rekrutmen kali ini yakni program Bimbingan Profesi Sarjana (BPS) bagi lulusan S1/D4 dan Bimbingan Praktis Ahli (BPA) bagi lulusan D3 dari berbagai jurusan. Adapun lowongannya terdiri dari 60 formasi BPS dan 15 formasi BPA.

“Kesempatan menjadi Perwira Subholding Pertamina ini terbuka lebar bagi yang ingin mengabdikan diri di BUMN, khususnya sektor energi gas bumi," ujar Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN, Beni Syarif Hidayat dalam keterangannya, Senin (21/2/2022).

Beberapa lowongan yang dibuka yakni staff corporate secretary, staff legal counsel and compliance, staff corporate strategy, staff gas and LNG supply, hingga staff marketing and corporate sales.

Periode pendaftaran dibuka dari tanggal 21 Februari-13 Maret 2022 dan dilakukan secara online melalui https://careers.pgn.co.id. Proses seleksi pun dilakukan secara online sehingga komunikasi hanya melalui web career PGN dan email dengan domain pgn.co.id.

Terdapat beberapa persyaratan umum dalam lowongan tersebut yaitu:

1. Usia maksimal saat pendaftaran 30 tahun untuk BPS (lulusan S1/D4) dan 25 tahun untuk BPA (lulusan D3)