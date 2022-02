Habib Bahar Bakal Segera Diadili di Persidangan, Akan ''Dikeroyok'' 12 Jaksa Senior

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Habib Bahar bin Smith segera diadili di persidangan atas kasus yang menjeratnya. Berkas perkara Habib Bahar pun telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan dari Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar.

Kasipenkum Kejati Jabar, Dodi Gazali Emil, mengatakan, dalam sidang nanti bakal ada 12 jaksa senior dan berpengalaman yang diturunkan untuk mengadili perkara Bahar.

Dodi Gazali Emil mengatakan itu saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (21/2/2022).

Saat ini, kata dia, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah menyiapkan dakwaan dan akan segera dilimpahkan.

"Kami berharap bisa secepatnya, karena memang kita harus menyiapkan segala sesuatunya, baik dakwaan kemudian administrasi, tentunya, apabila telah dilimpahkan atau sudah dilimpahkan nantinya saya infokan kepada rekan-rekan," katanya.

Habib Bahar bin Smith, tiba di Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakukan saat mengisi ceramah di Bandung (Tribun Jabar / Nazmi Abdulrahman)

Bahar ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa kasus penyebaran berita bohong dalam ceramahnya di daerah Margaasih, Kabupaten Bandung.

Kasus itu kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap atau P21.

Dalam perkara ini, Bahar diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) angka 1E KUHPidana. (*)