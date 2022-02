DAM Resmi Perkenalkan All New Honda Vario 160. Spesifikasinya Bikin Penasaran Pecinta Matik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah diperkenalkan secara nasional oleh PT Astra Honda Motor (AHM) pada 2 Februari lalu, PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat akan menggelar Regional Public Launching untuk memperkenalkan skutik premium sporti All New Honda Vario 160.

Peluncuran All New Honda Vario 160 yang hadir dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih ini, dilakukan secara virtual dan ditayangkan secara langsung melalui Instagram dan Facebook @AlwaysHonda, serta Youtube Always Honda Jawa Barat pada hari Minggu 20 Februari 2022 mulai pukul 19.00 WIB.

Chief Operating Officer DAM, Lerri Gunawan mengatakan bahwa sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2006, Honda Vario telah diterima dengan baik oleh para pecintanya. Motor produksi anak bangsa ini hadir di Tanah Air sebagai jawaban bagi pecinta motor skutik premium sporti berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pengendara yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

“Kehadiran All New Honda Vario 160 akan semakin memperkuat jajaran line-up produk matik Honda dan menjadi pilihan baru bagi konsumen setia Honda yang menginginkan skutik premium sporti dengan tampilan desain layaknya matik besar yang mampu memberikan kebanggaan bagi pengendaranya,” ujar Lerri, dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (19/02/2022).

Menurut Leri, tampilan berkelas All New Honda Vario 160 sangat kuat melalui logo dan desain keseluruhan. Ukuran bodi yang besar dengan karakter garis sporti yang semakin premium menambah percaya diri bagi pengendaranya.

Didukung ukuran ban tubeless yang lebih lebar, depan 100/80-14 dan belakang 120/70-14 ditambah kombinasi velg berwarna burnt titanium pada tipe ABS memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berkendara serta tampilan yang semakin berkelas.

Skutik premium sporti ini dilengkapi dengan fitur keselamatan dan keamanan yang canggih seperti Honda Smart Key System yang dilengkapi alarm dan answer back system yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara. Pada tipe ABS sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti Antilock-Braking System (ABS) dan peranti rem posisi belakang sudah dilengkapi rear disc brake.

Model ini juga telah didukung dengan USB charger type A, di mana sudah tersedia socket untuk melakukan pengisian daya tanpa perlu menggunakan tambahan adapter.

Didukung lampu LED pada semua sistem tata cahaya, semakin menambah kesan premium sporti dan kecanggihan All New Honda Vario 160. Model ini juga dilengkapi full digital panel meter dengan informasi yang lengkap antara lain indikator kecepatan, jarak tempuh, bahan bakar, indikator Smart Key, jam digital, fuel consumption, indikator tegangan baterai, indikator penggantian oli, trip meter, indikator ISS, dan indikator ABS pada tipe ABS. Desain bodi yang besar mampu memberikan kapasitas bagasi 18 liter dan semakin memberikan ruang dengan tampilan desain flat deck dalam menemani aktivitas harian pengendara.

Tak hanya memiliki desain yang memikat pecinta motor skutik premium sporti, performa tinggi dan beragam teknologi fitur canggih yang disematkan menjadi penyempurna All New Honda Vario 160. Mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,3 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 13,8 Nm @7000 rpm. Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium sporti ini pun semakin mewujudkan kebanggaan dan kesenangan berkendara.

Dalam memberikan kenyamanan dan mendukung performa tinggi, All New Honda Vario 160 hadir dengan pengaplikasian teknologi frame (rangka) eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) membuat skutik premium sporti ini semakin lincah dan mudah dikendarai. Model ini mampu mengkonsumsi bahan bakar mencapai 46,9 km/liter. Pengetesan dilakukan melalui pengaktifan fitur ramah lingkungan Idling stop system dengan metode pengetesan WMTC (World-wide Motorcycle Test Cycle) EURO 3.

All New Honda Vario 160 dipasarkan dengan 2 tipe yaitu CBS dan ABS. Untuk tipe CBS terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande Matte Red. Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande White. Tipe ABS memiliki velg dengan warna burnt titanium serta sentuhan emblem Vario yang semakin memberikan kesan lebih premium.

All New Honda Vario 160 dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Bandung Rp 26.000.000,- untuk tipe CBS dan Rp 28.700.000,- untuk tipe ABS.

Acara ini dihiasi oleh lantunan lagu-lagu dari grup band asal Bandung yaitu Bleu House. Kemudian dilengkapi dengan sesi talkshow bersama 2 (dua) influencer muda berbakat, Baim Bocheng sebagai Freestyle Bola dan Savira Alifa sebagai Atlet Basket Putri. Spesial program bagi konsumen yang membeli All New Honda Vario 160 secara kredit melalui Honda Jabar Virtual Expo akan mendapatkan penawaran promo menarik berupa potongan angsuran 5x untuk tenor 35x.