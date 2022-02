Chord dan Lirik Lagu Titip Ka Angin, Lagu Sunda yang Liriknya Menyentuh, Lagu Pop Sunda Populer

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Titip Ka Angin yang bisa menjadi pilihan lagu Sunda yang bisa kamu mainkan.

Apalagi jika kamu mencari lagu pop Sunda yang menggunakan kunci dasar. Nah, lagu Titip Ka Angin ini cocok lho.

Lagu ini merupakan tembang populer dari musisi sekaligus penyanyi yang ngetop di industri musik Sunda.

Siapa lagi kalau bukan Yayan Jatnika. Lagu-lagu yang dia populerkan telah banyak menghiasi tangga lagu pop Sunda.

Berikut ini chord dan lirik lagu Titip Ka Angin.

Intro:

C Am Em

C Am Em F

Em

Titip ka angin,

C Em

pangnepikeun ka asih

Em

Talatah ka mega,

D Em

pangmawakeun ieu cinta

C E

Kaanjeuna nu kaimpi tadi wengi

C

Nu kasawang,

F Em

nu ngalangkang unggal beurang

Am Em

Sok sanajan urang teh nembean tepang

C Em

Tapi rasa mikacinta mah tos aya

Em C E

Kembang kabungah papaes endah na cinta

Em C

Kahariwang peungasna

F Em

tangkal hareupan

Am F Em

Ti harita ragrag sumpah

C E

Bade satuhu satia

C

Bade bela salawasna

Em C F Em

Dugikeun ka akhir dunya

Em

Titip ka angin,

C Em

pangnepikeun ka asih

Em

Talatah ka mega,

D Em

pangmawakeun ieu cinta

C E

Kaanjeuna nu kaimpi tadi wengi

C

Nu kasawang,

F Em

nu ngalangkang unggal beurang

Am Em

Sok sanajan urang teh nembean tepang

C Em

Tapi rasa mikacinta mah tos aya

Em C E

Kembang kabungah papaes endah na cinta

Em C

Kahariwang peungasna

F Em

tangkal hareupan

Am F Em

Ti harita ragrag sumpah

C E

Bade satuhu satia

C

Bade bela salawasna

Em C F Em

Dugikeun ka akhir dunya

