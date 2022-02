TERBARU, Inilah Penampakan Habib Bahar Setelah Ditahan, Kasusnya Segera Diadili

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Berkas perkara Habib Bahar bin Smith dinyatakan telah lengkap dan dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati Jabar.

Kasipenkum Kejati Jabar, Dodi Gazali Emil mengatakan, penyerahan tersangka Habib Bahar dan barang bukti dilakukan di Polda Jabar, Kamis (27/2/2022).

"Telah dilaksanakan Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana umum dari penyidik Polda Jabar kepada Jaksa Penuntut Umum pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Jabar dan Jaksa Penuntut Umum Kejari Bale Bandung dengan Tersangka yakni HB. Assayid Bahar Bin Smith," ujar Dodi, dalam keterangannya.

Saat ini, kata dia, tersangka masih dilakukan penahanan di Polda Jabar. Sedangkan barang bukti berupa flashdisk, satu unit laptop, handphone, Screenshoot Postingan video dari akun youtube Tatan Rustandi official, serta barang bukti lainnya diterima Kejati Jabar.

Selain Habib Bahar, Kejaksaan juga menerima tersangka lain atas nama Tatan Rustandi yang masih berkaitan dengan kasus Habib Bahar.

Habib Bahar dan Tatan sama-sama diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) angka 1E KUHPidana.

"Untuk tersangka Tatan ditahan di Polrestabes Bandung dan Bahar ditahan di Rutan Mapolda Jabar," katanya.

Dodi mengatakan, pelaksanaan tahap II ini dilaksanakan di Polda Jabar untuk menghindari kerumunan mengingat saat ini sedang tingginya kasus Covid-19 di wilayah Kota Bandung.

Kronologi Kasus