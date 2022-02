Leap Telkom Digital Kembali Adakan Indigo Game Startup Incubation 

Jakarta, 17 Februari 2022 – Akademi eSport LEAD by IndiHome yang dimulai sejak September 2021, kini memasuki fase puncak inagurasi. Setelah melewati rangkaian fase kualifikasi dan pembinaan dari para mentor profesional, secara resmi IndiHome mengumumkan 14 akademia yang lulus sebagai atlet eSport Indonesia di Inagurasi LEAD by IndiHome.

Sebelumnya, para akademia dibina dengan penuh disiplin dari aspek fisik dan mental. Akademi diuji dengan mengikuti berbagai turnamen eSport tingkat Asia Tenggara, salah satunya adalah Wild Rift Champion SEA (WCS). Di kompetisi bergengsi tersebut, perwakilan akademia LEAD by IndiHome berhasil masuk di enam besar di Indonesia.

Adapun para akademia yang lolos sebagai atlet eSport binaan LEAD by IndiHome adalah Henry Nathaniel Reynard, Harry Nathanael Rainier, Muhammad Sholeh Salamudin Putra Pratama, Dewa Fabian, Michael Daniel Tabaraka, Tedy Prihanto, Steven Verdianta, Andrew Kusuma, Justin Welly Panvito, Farid Andika, M. Bevi Arianda Anwar, Sultan Yudha Patra, Hizkia Noel Songgigilan, dan Muhamad Tabina Widyatna.

E. Kurniawan, Vice President Marketing Management PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjelaskan, para akademia lulusan dari LEAD by IndiHome ini akan terus dikawal dan disiapkan menjadi atlet-atlet eSport terbaik yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional. Menurutnya, kelulusan akademia LEAD by IndiHome adalah bagian dari aksi nyata Telkom melalui IndiHome dalam mendukung perkembangan industri eSport dengan melahirkan talenta-talenta terbaiknya.

“Inagurasi ini adalah langkah awal bagi para akademia LEAD by IndiHome untuk membuktikan kontribusi terbaiknya hingga level dunia. Kami berharap bekal yang didapat selama mengikuti pembinaan bisa bermanfaat dan memberikan dampak positif menjadi atlet eSport terbaik bagi Indonesia,” jelas E. Kurniawan.

Wakil Ketua Bidang Humas dan Komunikasi Pengurus Besar eSport Indonesia (PBESI) Andrew Tobias menjelaskan, dukungan LEAD by IndiHome dalam melahirkan atlet eSport terbaik berperan besar dalam memajukan ekosistem olahraga elektronik tanah air. “Kami ucapkan selamat dan sukses atas kelulusan akademia LEAD by IndiHome. Kami optimis, peran dan dukungan Telkom bersama para akademia LEAD by IndiHome dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia melalui eSport,” jelas Andrew.

Senada dengan Andrew, Indra Sjafri, salah satu mentor LEAD by IndiHome juga mengapresiasi kelulusan akademia LEAD by IndiHome. Menurutnya, selain menjaga mental sportif (sportsmanship), yang perlu diperhatikan bagi seorang atlet eSport adalah merawat dan menjunjung tinggi rasa nasionalisme. “Sebab atlet LEAD by IndiHome ini adalah bagian dari duta bangsa yang membawa nama Indonesia dalam segala pertandingan kelas dunia. Maka, jaga nama baik diri dan bangsa dan harumkan nama Indonesia dengan karya dan kontribusi terbaiknya di bidang eSport,” tambah Indra.

Dukungan Telkom melalui jaringan internet cepat IndiHome dan program LEAD by IndiHome tersebut, merupakan perpaduan andal dan strategis dalam mengembangkan industri eSport di Indonesia. Bravo IndiHome!.

