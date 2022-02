Desta Mahendra Pamit dari Radio Prambors, Unggah Foto dengan Nycta Gina

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Presenter sekaligus penyiar radio Desta Mahendra pamit dari siaran radio Prambors pada Rabu (16/2/2022).

Bersama Nycta Gina, Desta Mahendra dipercaya memandu program, Desta and Gina in The Morning (DGITM).

Program tersebut penuh dengan lelucon Nycta Gina dan Desta Mahendra yang terkadang saling pura-pura bodoh.

Desta mengumumkan pengunduran dirinya dari radio Prambors melalui unggahan di akun Instagram @desta80s sambil mengunggah foto bersama rekannya, artis Nycta Gina.

"Kawula muda @Prambors, secara pribadi saya menyatakan pamit mengundurkan diri dan menarik semua suara saya dari DGITM @Prambors," tulis Desta Mahendra.

Belum diketahui, Desta berhenti menghibur pendengar radio Prambors untuk sementara atau permanen.

"Sifatnya bisa sementara atau selamanya, semua tergantung dari kondisi dan situasi. Semoga keadaan bisa membaik ke depannya. Amin," tulis Desta.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Desta enggan membeberkan alasannya pamit.

"Enggak perlu spesifik. Hehehe. Gitu aja. Makasih, ya," ujar Desta Mahendra melalui pesan singkat.

Siaran mereka selalu berlangsung pada pagi hari sehingga terkadang banyak kejadian-kejadian alami, seperti masih mengantuk atau erlambat datang ke studio. (Penulis : Melvina Tionardus)

