Kemeriahan bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” di Bandung, Ekspresikan All New R15 Connected

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Keseruan event bLU cRU Fun Riding menggunakan motor sport teranyar Yamaha All New R15 Connected masih terus berlanjut. Rentetan aktivitas yang salah satu tujuannya juga untuk menyambut gelaran akbar MotoGP di Mandalika pada Maret Mendatang ini telah dimulai di Jakarta dan Bogor pada akhir Januari 2022 lalu.

Pada agenda pembuka itu para peserta dari media, konsumen dan komunitas puas menikmati perjalanan touring dari Jakarta lalu menggeber All New R15 Connected di Sentul International Circuit.

Terlebih lagi mereka juga merasakan atmosfer spirit bLU cRU Indonesia sepanjang acara berlangsung, ditambah dengan bekal ilmu agar makin maksimal berkendara di sirkuit dari pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia yakni M. Faerozi Toreqottullah.

Setelah Jakarta dan Bogor, kemeriahan bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” ini juga berlangsung di Bandung akhir pekan ini, Sabtu 12 Februari 2022. Yamaha kembali mengajak media, komunitas R15 Series dan KOL ternama Jawa Barat untuk bergabung merasakan impresi berkendara terbaik All New R15 Connected.

Selain itu semuanya dapat bersama-sama turut mengekspresikan kegembiraan menantikan sejarah terlaksananya balapan motor dunia MotoGP di Indonesia lewat agenda bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” ini.

”Atmosfer bLU cRU Indonesia kian terasa menyemangati para pecinta motor Yamaha dan dunia Yamaha Racing, apalagi ditambah dengan beragam aktivitasnya salah satunya bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” yang kali ini diadakan di Bandung. Bisa dibilang bLU cRU Fun Riding ini menjadi event yang telah ditunggu-tunggu di tiap kota yang menjadi tuan rumah gelarannya. Apalagi ada kesempatan merasakan performa terbaik dan fitur-fitur unggulan All New R15 Connected yang juga membuat impresi terhadap motor sport inovatif ini semakin positif dan memberikan pengalaman berkendara baru,” ungkap Jaya Utama Harianto, Chief Yamaha DDS 2.

Dengan menerapkan aturan protokol kesehatan serta semua peserta menjalani test antigen terlebih dahulu, event ini dijalani dengan penuh antusias dan semangat kebersamaan.

Diawali dari area Yamaha Flagship Shop Bandung sebagai titik start, perjalanan dilanjutkan menuju rest area 72 Lembang dimana dibuka sesi pemaparan mengenai konsep bLU cRU Indonesia yang diluncurkan pertengahan Desember 2021 lalu di Sentul International Circuit Bogor.

Dengan mengikuti kegiatan bLU cRU Fun Riding ini, komunitas R15 Series menjadi bLU cRU Rider karena memiliki motor R Series dan berpartisipasi dalam aktivitas Yamaha.

Selain itu, pengguna motor Off road Series Yamaha yang ambil bagian di event Yamaha lainnya juga dapat disebut sebagai bLU cRU Rider. Struktur lainnya dalam bLU cRU Indonesia adalah bLU cRU Pro Racer (pembalap profesional yang dikontrak oleh Yamaha), bLU cRU Private Racer (konsumen atau komunitas yang aktif berpartisipasi di dunia racing.