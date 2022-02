Atmosfer bLU cRU Indonesia Kian Terasa, Hadir Lewat Pengalaman Berkendara All New R15 Connected

Keseruan aktivitas bLU cRU Fun Riding menggunakan motor sport teranyar Yamaha All New R15 Connected masih terus berlanjut. Setelah sukses digelar di Jakarta dan Bogor, akhir pekan ini bLU cRU Fun Riding hadir di Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Keseruan aktivitas bLU cRU Fun Riding menggunakan motor sport teranyar Yamaha All New R15 Connected masih terus berlanjut. Setelah sukses digelar di Jakarta dan Bogor, akhir pekan ini bLU cRU Fun Riding hadir di Bandung mengajak media, komunitas R15 Series dan KOL ternama Jawa Barat untuk bergabung merasakan impresi berkendara terbaik All New R15 Connected.

”Atmosfer bLU cRU Indonesia kian terasa menyemangati para pecinta motor Yamaha dan dunia Yamaha Racing, apalagi ditambah dengan beragam aktivitasnya salah satunya bLU cRU Fun Riding yang kali ini diadakan di Bandung. Bisa dibilang bLU cRU Fun Riding ini menjadi event yang telah ditunggu-tunggu di tiap kota yang menjadi tuan rumah gelarannya. Terlebih lagi ada kesempatan merasakan performa terbaik dan fitur-fitur unggulan All New R15 Connected yang juga membuat impresi terhadap motor sport inovatif ini semakin positif dan memberikan pengalaman berkendara baru,” ungkap Jaya Utama Harianto, Chief Yamaha DDS 2.

Dengan menerapkan aturan protokol kesehatan serta semua peserta menjalani test antigen terlebih dahulu, event yang diadakan pada Sabtu 12 Februari 2022 itu dijalani dengan penuh antusias dan semangat kebersamaan.

Diawali dari area Yamaha Flagship Shop Bandung sebagai titik start, perjalanan dilanjutkan menuju rest area 72 Lembang dimana dibuka sesi pemaparan mengenai konsep bLU cRU Indonesia yang diluncurkan pertengahan Desember 2021 lalu di Sentul International Circuit Bogor.

Dengan mengikuti kegiatan bLU cRU Fun Riding ini, komunitas R15 Series menjadi bLU cRU Rider karena memiliki motor R Series dan berpartisipasi dalam aktivitas Yamaha.

Selain itu, pengguna motor Off road Series Yamaha yang ambil bagian di event Yamaha lainnya juga dapat disebut sebagai bLU cRU Rider.

Struktur lainnya dalam bLU cRU Indonesia adalah bLU cRU Pro Racer (pembalap profesional yang dikontrak oleh Yamaha), bLU cRU Private Racer (konsumen atau komunitas yang aktif berpartisipasi di dunia racing. Mereka bisa ambil bagian di event balapan Yamaha Sunday Race dan Yamaha Endurance Festival), dan bLU cRU Fans (semua orang yang mencintai dunia Yamaha Racing).

Adapun bLU cRU Indonesia maknanya menjangkau luas semua orang yang memiliki passion racing di dunia Yamaha Sport baik di lintasan on road maupun off road.

Konsepnya bertujuan menciptakan kebanggaan dan kesenangan pengalaman berkendara yang mencakup tiga pilar utama yaitu Enjoy, Skill Up, dan Connect. Beragam aktivitas diadakan bagi konsumen untuk Enjoy mengendarai sepeda motornya.

Selain itu juga dibekali dengan edukasi dan training agar mendapatkan Skill Up berkendara.

Serta tentunya bisa Connect dengan pengendara lainnya dalam keluarga bLU cRU ini.

Pelatihan untuk Skill Up dalam acara kali ini diberikan oleh instruktur Yamaha Riding Academy (YRA) yang mengingatkan kembali tentang pentingnya safety riding bagi para pengguna motor.

Dibekali ilmu keselamatan berkendara ini, para peserta semakin menikmati keseruan riding bersama ini. Dan tentunya kian Connect antara sesama biker, apalagi dapat mengabadikan momen acara ini dengan motor baru Yamaha All New R15 Connected sesampainya di Riung Rangga, Subang, lokasi yang dipilih untuk mengekspresikan kebersamaan ini. Setelah itu rute berkendara diarahkan ke area Setiabudi dan finish kembali di Yamaha Flagship Shop Bandung.

”Senang banget bisa bergabung di aktivitas bLU cRU Fun Riding ini, bahkan diberikan kesempatan riding All New R15M Connected-ABS. Saya pun kian bersemangat karena dapat menjadi bagian dari keluarga bLU cRU Indonesia dan mengikuti agenda acara yang menarik kali ini. Terutama melakukan city touring dengan All New R15M Connected-ABS, keunggulan motor ini terasa dengan adanya fitur Quick Shifter* tidak perlu menarik kopling sehingga power dan kecepatan terjaga saat penambahan gigi. Traction Control System (TCS) juga membuat ban belakang tidak selip di kondisi jalan yang berpasir, licin dan tidak rata. Apalagi tambah percaya diri karena tampilan motor ini seperti moge, keren banget,” ungkap Reza Asta Romadhona perwakilan dari R15 Bandung Motorcycle Club

*hanya terdapat pada All New R15M Connected-ABS